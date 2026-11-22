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Kapten Manchester United Bruno Fernandes tak menahan kritiknya terhadap kepemimpinan wasit setelah timnya kalah telak 4-0 dari Liverpool. Gelandang asal Portugal itu geram atas kartu merah yang diterima bek muda Leny Yoro pada awal laga. Menurutnya, keputusan tersebut mengubah jalannya pertandingan di Anfield.

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Fernandes kecam kepemimpinan wasit

Kapten Manchester United itu tampak frustrasi setelah menyaksikan timnya kalah telak di Merseyside. Jalannya pertandingan berubah menyusul insiden yang melibatkan Yoro dan Alexander Isak pada menit kedelapan.

Fernandes menilai keputusan mengusir bek asal Prancis itu bertentangan dengan pedoman yang diberikan badan perwasitan kepada para pemain. "Kejadian hari ini perlu ditinjau. Kami sudah terlalu sering mengadakan pertemuan dengan para wasit untuk membiarkan hal seperti ini kembali terjadi pada kami. Insiden terakhir saat melawan Chelsea bisa dianggap kartu merah dan mungkin juga kartu kuning kedua," kata sang kapten.

"Anda tidak bisa memberikan kartu merah. Mereka menunjukkan kepada kami dengan sangat jelas bahwa jika pemain tidak menguasai bola, itu sama sekali bukan kartu merah. Isak menendang bola ke depan, lalu bola masuk ke tangan Senne. Isak tidak menguasai bola, dia tidak punya kesempatan untuk menjangkau bola. Dia menjulurkan kakinya melintang untuk mencoba mendapatkan keuntungan dari Leny," jelas sang gelandang saat membahas momen penentu dalam pertandingan itu.

VAR jadi sorotan di Anfield

Pemain andalan Manchester United itu tidak berhenti pada keputusan di lapangan. Ia juga menyoroti sistem Video Assistant Referee (VAR) dan mempertanyakan efektivitas proses peninjauan yang akhirnya menguatkan keputusan awal Sam Barrott.

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"Saya bisa memahami mengapa dia jatuh, tetapi itu sama sekali bukan kartu merah. Ada terlalu banyak wasit di lapangan dan terlalu banyak petugas VAR yang membutuhkan waktu begitu lama untuk melihat kejadian itu, tetapi tetap membuat kesalahan seperti ini yang bisa mengubah jalannya pertandingan. Bukan karena mereka kami kebobolan dari tendangan bebas, tetapi keputusan itu mengubah pertandingan sepenuhnya," tambah Fernandes, yang merasa teknologi tersebut telah mengecewakan timnya.

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Dampak keputusan itu langsung terasa ketika Liverpool memanfaatkan keunggulan jumlah pemain untuk mencetak empat gol tanpa balas. Mauricio Pochettino, yang menjalani debutnya di bangku cadangan United, melihat rencananya berantakan hanya dalam hitungan menit. Sang manajer mendukung sikap kaptennya dengan mengatakan kepada media bahwa bola sedang mengarah ke kiper dan kartu merah itu merupakan keputusan yang tidak adil.

United tetap kompak meski kalah telak

Terlepas dari skor dan kontroversi tersebut, Fernandes menegaskan bahwa ia bangga atas kegigihan rekan-rekan setimnya dalam situasi sulit. "Semua orang berusaha sangat keras. Hasil pertandingan tidak akan mencerminkan itu dan akan menutupi banyak hal baik yang dilakukan tim. Kami tetap menciptakan banyak peluang untuk mencoba berbuat sesuatu dalam pertandingan, meski bermain dengan satu pemain lebih sedikit. Semua orang berusaha keras, banyak berlari. Sayangnya, kami tidak mampu mencegah dua gol tambahan pada babak kedua. Namun, sekarang kami harus menjernihkan pikiran dan menatap pertandingan berikutnya di Liga Champions, lalu berusaha meraih hasil terbaik di sana," ujarnya kepada Match of the Day.

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"Tim berusaha sangat keras. Kami sangat berani. Pada beberapa momen kami kehilangan bola, tetapi kami mencoba bermain, mencoba berbuat sesuatu dalam pertandingan, dan tidak takut. Ada beberapa momen ketika kami mungkin terlalu banyak memainkan bola sehingga akhirnya kebobolan. Namun, saya lebih memilih itu dan melihat kepercayaan diri tim saya untuk menerapkan gagasan tentang apa yang ingin kami lakukan, ketimbang hanya bertahan dan takut melakukan apa pun," kata pemain asal Portugal itu.

Krisis tim Pochettino kian dalam

Statistik menunjukkan situasi suram bagi klub asal Old Trafford itu, yang kini telah menerima tiga kartu merah dalam empat pertandingan terakhir. Kartu merah Yoro merupakan yang kedua baginya musim ini, sehingga ia akan absen saat Brentford bertandang ke Old Trafford pada Sabtu mendatang. Catatan pertahanan mereka sama mengkhawatirkannya: klub itu kini telah kebobolan 34 gol musim ini, jumlah tertinggi di antara tim-tim di lima liga teratas Eropa.

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"Sangat menyakitkan, ini benar-benar menyakitkan. Ini momen sulit bagi kami, tetapi hanya kami yang bisa keluar dari situasi ini. Anda ingin mendapatkan hasil, tetapi hari ini kami tidak mampu melakukannya. Ada banyak hal yang bisa kami evaluasi dan saya melihat tim menunjukkan karakter yang kuat. Hasil pertandingan tidak akan mencerminkan itu, tetapi saya sangat bangga kepada semua orang di ruang ganti," pungkas sang kapten.