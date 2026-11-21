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Mantan gelandang Belanda Ruud Gullit menolak memihak dalam perdebatan panjang soal Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Ia menganggap perbandingan itu konyol. Peraih Ballon d'Or 1987 tersebut justru menegaskan bahwa ia senang bisa menyaksikan kedua bintang itu bersaing, sebelum mengalihkan pembicaraan ke legenda Argentina Diego Maradona.

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Ikon Belanda menolak pertanyaan soal rivalitas

Gullit menolak menentukan siapa yang lebih unggul antara Messi dan Ronaldo saat tampil di Sports Uncensored. Pembawa acara Simon Jordan menutup wawancara mereka dengan mendesak mantan bintang AC Milan itu menyebutkan siapa pemain yang lebih baik. Ketika diingatkan bahwa pemungutan suara Ballon d'Or mengharuskan adanya satu pemenang, Gullit tetap menolak memilih salah satu dan justru menyebut seorang rival lamanya.

Jawaban tegas Gullit di studio

Hanya sedikit mantan pemain yang luput dari pertanyaan tentang keduanya. Gullit pun langsung bereaksi ketika Jordan mengangkat topik itu dalam acara tersebut: "Ayolah. Tidak, itu pertanyaan paling konyol untuk diajukan. Saya sudah menyaksikan keduanya bersaing selama sangat, sangat lama."

Ia lebih memilih menikmati rivalitas mereka ketimbang menentukan siapa yang lebih unggul. "Saya senang bisa menyaksikannya. Keduanya," jelasnya.

Ketika Jordan mengingatkan bahwa Gullit sendiri pernah dinobatkan sebagai yang terbaik, ia menjawab: "Pada saat itu, jika Anda bertanya kepada saya siapa pemain terbaik ketika saya memenanginya, saya akan menjawab Diego Maradona." Jordan tertawa dan mengakui bahwa jawaban itu masuk akal, meski bukan jawaban yang diinginkannya.

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Maradona tetap menjadi tolok ukur tertinggi baginya

Gullit tidak asal menyebut Maradona. Ia beberapa kali menghadapi andalan Napoli itu saat membela Milan. Dalam penghormatan di acara penghargaan The Best pada Desember 2020, tak lama setelah Maradona meninggal, ia mengenang: "Saya ingat pertama kali menghadapinya. [Roberto] Donadoni dan [Carlo] Ancelotti mencoba merebut bola darinya, tetapi tidak bisa. Dia luar biasa kuat dan sangat hebat secara teknik. Dia juga seorang pemimpin, selalu berbicara kepada rekan-rekan setimnya agar mereka memberikan lebih banyak."

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Gullit juga menyinggung bagaimana lawan-lawan mengincar Maradona secara fisik: "Mereka mencoba membuatnya keluar dari pertandingan dengan menendangnya, dan mereka pernah berhasil sekali, ketika Goikoetxea mencederainya."

Ia menambahkan: "Mereka tidak bisa menghentikannya. Bayangkan jika dia mendapat perlindungan seperti sekarang, dengan video, kamera, dan semua itu. Saya pernah menghadapinya dan saya bisa mengatakan bahwa dia adalah yang terbaik dalam sejarah."

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Perdebatan soal pemain terbaik terus berlanjut

Perbandingan antara Messi dan Ronaldo belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda di kalangan suporter dan mantan pemain seiring karier keduanya mendekati akhir. Namun, bagi Gullit, standar untuk pemain terbaik dalam sepakbola telah ditetapkan puluhan tahun lalu oleh lawan yang pernah dihadapinya langsung di Serie A. Selama belum ada yang melampaui kenangan itu, Gullit tampaknya tidak akan mengubah penilaiannya.