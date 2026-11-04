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Mason Greenwood menjadi sorotan dalam babak pertama yang panas di Stadion Sukru Saracoglu. Fenerbahce tidak mendapat penalti saat menghadapi Liverpool meski Kostas Tsimikas mendorong sang pemain sayap ketika ia tidak menguasai bola di dalam kotak penalti. Ally McCoist bersikeras penalti seharusnya diberikan. Tak lama kemudian, Greenwood membalas lewat tendangan bebas yang berubah arah hingga mengecoh Alisson yang murka.

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McCoist yakin Greenwood seharusnya mendapat penalti

Greenwood lolos menuju gawang pada pertengahan babak pertama laga Fenerbahce melawan Liverpool di Liga Champions, tetapi dorongan keras Tsimikas dengan kedua tangan membuatnya kehilangan keseimbangan sebelum sempat menembak. Protes Greenwood dan para pendukung tuan rumah tidak digubris, sementara VAR tidak meninjau insiden tersebut.

Berbicara di TNT Sports, McCoist yakin tuan rumah seharusnya mendapat penalti: "Itu penalti. Dia mendorong dengan dua tangan, bukan cuma satu. Menurut saya, itu menghalanginya melepaskan tembakan ke gawang. Kedua tangannya. Saya pikir itu penalti, sungguh. Sayang sekali, karena umpannya bagus dan sentuhannya luar biasa."

McCoist menegaskan Tsimikas lolos dari hukuman

Ketika ditanya apakah Tsimikas lolos dari hukuman, McCoist menjawab: "Menurut saya begitu, sungguh. Dia mendorongnya dengan kedua tangan saat Greenwood hendak menembak ke gawang. Hanya karena tidak terlihat seperti penalti, bukan berarti itu bukan penalti."

Keputusan itu makin menyakitkan dua menit kemudian, ketika Trey Nyoni menyambar bola hasil sapuan yang tidak sempurna dengan tendangan voli. Bola berbelok arah sebelum melewati Ederson dan membawa Liverpool unggul. Pemain berusia 19 tahun itu, yang tiga hari sebelumnya menjalani laga pertamanya sebagai starter Liverpool, menjadi pencetak gol termuda kedua klub tersebut di Liga Champions setelah Trent Alexander-Arnold.

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Tendangan bebas Greenwood yang berbelok arah membuat Alisson murka

Keunggulan Liverpool hanya bertahan empat menit. Setelah Dominik Szoboszlai melanggar N'Golo Kante, tendangan bebas Greenwood tampak akan melebar sampai bola mengenai Jeremy Jacquet dan mengecoh Alisson. McCoist berkata: "Dia [Greenwood] beruntung, bukan? Saya rasa kiper tidak akan senang dengan pagar betisnya.

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"Apakah ada yang memunggungi bola? Itu balasan yang sempurna. Itu Jacquet dan Alisson murka. Apakah dia memunggungi bola? Jelas iya, dia harus menghadapinya. Kiper itu murka, benar-benar murka, dan kemarahannya beralasan. Dia [Jacquet] berdiri menyamping, padahal dia mengawali musim dengan baik."

Apa selanjutnya bagi Greenwood dan Fenerbahce?

Fenerbahce menutup babak pertama dengan lebih dominan. Tembakan kaki kiri Greenwood meleset tipis, lalu upaya berikutnya memaksa Alisson melakukan penyelamatan gemilang.

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Pemain sayap yang bergabung dari Marseille pada musim panas lewat transfer senilai €39 juta (£32,5 juta) itu akan menjadi sosok penting bagi harapan tuan rumah untuk mengalahkan Liverpool selepas jeda.