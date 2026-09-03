Berakhirnya masa peminjaman penyerang Nicolas Jackson memaksa para petinggi di Säbener Straße untuk bertindak. Seperti yang diungkapkan Eberl di sela-sela kemenangan 4-1 di DFB-Pokal atas VfL Osnabrück, masalah kesehatan Jamal Musiala sama sekali bukan menjadi fokus utama. "Kami kehilangan Nicolas Jackson, masa peminjamannya sudah berakhir. Jadi kami tahu bahwa kami ingin mendatangkan seseorang untuk lini serang, terlepas dari Jamal. Itulah rencananya," kata Eberl.

Dalam pencarian pemain tambahan, Gordon awalnya masuk radar klub asal Munchen itu. "Kami awalnya mencoba merekrut Anthony Gordon. Pada titik tertentu itu menjadi terlalu mahal bagi kami," ungkap pria berusia 52 tahun itu. Winger asal Inggris itu kemudian memilih transfer senilai 80 juta euro dari Newcastle United ke Barcelona, yang membuat sang juara rekor mengubah pikirannya.

Perhatian kemudian beralih kepada Ismael Saibari, yang menjalani debut sebagai starter melawan Osnabrück. Pemain tim nasional Maroko itu membuat Bayern terkesan terutama lewat fleksibilitas posisinya.

Eberl menjelaskan alur pemikiran internal itu secara retrospektif sebagai berikut: "Lalu kami memiliki Ismael sebagai kandidat top, di mana kami mengatakan bahwa dia sedikit berbeda dari Gordon. Bukan hanya untuk sisi sayap, tetapi dia bisa bermain di empat posisi di lini depan. Lalu kami merasa, ini bisa sangat cocok."

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Perpanjangan kontrak Harry Kane: Ini kata Max Eberl

Faktor penting dalam negosiasi transfer juga adalah kerangka waktunya. Perekrutan pemain Maroko itu bisa dirampungkan bahkan sebelum penampilannya di Piala Dunia - sebuah keadaan yang secara khusus disoroti Eberl: "Kami sangat, sangat senang bahwa semuanya sudah beres sebelum pertandingan Brasil." Dalam laga fase grup Piala Dunia yang dimaksud melawan Selecao, Saibari langsung membuktikan nilainya dan mencetak satu gol.

Di luar persoalan Saibari, direktur olahraga itu juga berbicara soal perpanjangan kontrak Harry Kane yang diupayakan. Meski tinta di kontrak baru striker tim nasional Inggris itu belum kering, ia menunjukkan keyakinannya.

"Sama seperti pertandingan yang harus dimainkan terlebih dahulu, pembicaraan juga harus dilakukan terlebih dahulu," kata Eberl. Posisi negosiasi kedua belah pihak disebut saling berdekatan: "Kedua pihak sama-sama ingin, dan kemudian itu juga akan berhasil. Saya yakin."