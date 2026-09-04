"Itu omong kosong, benar-benar omong kosong. Owen Wijndal bisa pindah ke klub yang jauh lebih besar"

Owen Wijndal memang sempat sangat dekat dengan transfer pada Deadline Day. Hal itu diungkapkan Mike Verweij dalam podcast Kick-off milik De Telegraaf. Namun, pada saat-saat terakhir klub yang berminat justru mundur, sehingga dia tetap bertahan di Ajax.

"Wijndal tentu adalah pemain yang berpenghasilan sangat besar di Ajax, tetapi terlalu sedikit bermain," ujar Verweij. "Lalu tiba-tiba muncul kabar bahwa dia ingin mengakhiri kontraknya. Nah, saat itu banyak suporter sudah bersorak gembira."

"Ketika kabar itu muncul ke publik, Wijndal sendiri sebenarnya sudah tahu sejak lama bahwa dia tidak akan mengakhiri kontraknya. Jadi ada banyak hal yang terjadi di sekelilingnya. Memang ada satu klub yang menginginkannya," ungkap Verweij.

Pada Rabu, rumor sempat beredar bahwa Sint-Truiden tertarik kepada bek kiri Ajax itu. "Tidak, itu omong kosong," kata Verweij soal kabar tersebut. "Benar-benar omong kosong. Itu klub yang jauh lebih besar."

Namun, Verweij tidak mengungkap klub mana yang dimaksud. "Melihat waktunya, situasinya akan sangat mepet, jadi sempat dikatakan: mari kita akhiri kontraknya. Lalu kita coba tetap menuntaskan kesepakatan itu. Hanya saja klub tersebut mundur."

Setelah itu, bagi Wijndal mengakhiri kontraknya bukan lagi opsi serius, karena jaminan transfernya hilang. "Dia tentu tidak mau begitu saja melepas gaji 2,5 juta euro, itu bisa dimengerti," tutur Verweij.

"Itu tentu sama sekali tidak menarik bagi Wijndal. Setelah hari ini, hanya bursa transfer di Portugal dan Arab Saudi yang masih buka. Saya tidak menduga tiga klub teratas Portugal menginginkannya dan pertanyaannya adalah apakah dia mau pergi ke Arab Saudi."