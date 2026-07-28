"El Mala ingin ke Dortmund," tulis Matthäus dalam kolomnya di Sky. "Mungkin dia tidak mengatakannya terlalu terang-terangan. Tetapi tentu lebih menarik bermain di Liga Champions dan memperebutkan posisi-posisi teratas CL daripada bersama Köln menghindari sepertiga terbawah klasemen."

Juga dengan melihat ambisinya di tim nasional, Matthäus menilai transfer winger kiri berusia 19 tahun itu ke BVB masuk akal: "Untuk menarik perhatian pelatih tim nasional baru Jürgen Klopp, laga-laga internasional juga sangat penting. El Mala bisa membuat langkah besar jika kepindahan ke Dortmund terwujud. Dia telah menunjukkan lewat penampilannya di Köln bahwa dia sudah siap."

Dalam beberapa hari terakhir, saga transfer El Mala kian memanas. Menurut laporan yang selaras, sang pemain telah menyampaikan keinginannya untuk pindah. Saat ini kedua klub sedang bernegosiasi soal biaya transfer. Köln kabarnya meminta 50 juta euro. "Itu uang yang sangat banyak, itu ibarat dua Adeyemi," kata Matthäus. Karim Adeyemi pindah beberapa hari lalu ke FC Barcelona dengan nilai 22 juta euro.

AS Roma juga ikut dalam perburuan

"Dortmund juga punya batasnya," jelas Matthäus. "Tetapi semua orang tahu pasar, semua orang tahu hukumnya: Saya tetap yakin biaya transfer di kisaran 40 juta euro setidaknya seharusnya bisa membuka pembicaraan." Di kisaran itulah tawaran tertinggi Dortmund sejauh ini disebut berada, tentu termasuk bonus. Direktur olahraga BVB Ole Book menyebut hitung-hitungan angka itu pada akhir pekan, di sela-sela kekalahan dalam laga uji coba melawan Fortuna Düsseldorf (1-2), sebagai "banjir informasi yang salah".

Sementara itu, AS Roma disebut siap mengeluarkan jauh lebih dari 40 juta euro untuk El Mala. Sebelumnya, dia juga terus-menerus dikaitkan dengan berbagai klub Premier League. Kontrak El Mala di Köln masih berlaku hingga 2030.



