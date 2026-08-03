"Itu mungkin sisi dirinya yang tidak dikenal orang": pelatih Bayern Vincent Kompany buka-bukaan soal Min-Jae Kim

Pada musim lalu di FC Bayern, Dayot Upamecano dan Jonathan Tah menjadi pilihan utama di jantung pertahanan, sementara Min-Jae Kim berstatus sebagai pelapis pertama mereka. Saat ini tidak ada tanda-tanda bahwa pembagian peran tersebut akan berubah ke depannya. "Jangan katakan semuanya secara terlalu mutlak," ujar Vincent Kompany pada Senin dalam konferensi pers saat tur Asia FC Bayern di Pulau Jeju, Korea Selatan.

"Kami berbicara tentang persaingan yang saya sukai dan yang juga saya alami sendiri di Manchester City," kata Kompany. "Yang terpenting adalah membuktikan diri di lapangan. Dalam hal itu saya memberi pujian kepada Min-Jae. Apa pun yang terjadi, dia tetap fokus dan membiarkan aksinya di lapangan yang berbicara."

Pada musim lalu, Kim awalnya sangat jarang dimainkan. "Saya mengalami banyak situasi di mana saya berpikir: mungkin sekarang adalah momen yang tepat untuk berbicara dengan Min-Jae," tutur Kompany. "Terkadang saya berbicara dengannya, terkadang saya membiarkannya sendiri. Dalam setiap situasi, dia bereaksi dengan benar dan memberikan segalanya dalam latihan maupun di lapangan."

Pada fase akhir musim, Kim mengumpulkan banyak menit bermain di Bundesliga yang pada saat itu sudah ditentukan, sehingga Upamecano dan Tah bisa beristirahat untuk laga-laga gugur di kompetisi piala.

FC Bayern uji coba lawan Jeju pada Selasa

Saat ini FC Bayern sedang mempersiapkan musim baru di kampung halaman Kim di Korea Selatan. Pada Selasa, laga uji coba melawan Jeju SK FC akan digelar pukul 13.00. Kim dan Tah menjadi bagian dari rombongan perjalanan, sementara Upamecano masih menjalani libur khusus setelah partisipasinya di semifinal Piala Dunia bersama Prancis.

Menatap musim mendatang, Kim sendiri berharap "pelatih memberi saya banyak kesempatan" dan menambahkan dengan kerendahan hati seperti biasanya: "Saya sangat senang bisa bersaing dengan Jonathan Tah dan Dayot Upamecano. Di FC Bayern, persaingan ketat selalu ada setiap musim. Tetapi kami juga saling memahami dengan baik. Dan kami banyak berdiskusi, jadi saya sangat puas. Saya bisa belajar banyak dari mereka."

Di akhir sesi media, Kompany masih ditanya soal sisi Kim yang belum banyak diketahui. "Orang-orang tidak tahu bahwa dia juga punya selera humor yang luar biasa," kata Kompany sambil tersenyum, lalu menambahkan: "Itu benar. Setiap kali ada pemain berdiri di samping Min-Jae, dia mulai tertawa. Mungkin itu sisi dirinya yang tidak diketahui orang-orang."