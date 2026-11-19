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Fernando Torres mengungkap betapa berat dampak pribadi dari kepergiannya yang penuh perselisihan dari Liverpool ke Chelsea pada 2011. Ia mengaku melihat penderitaan suporter Anfield "sangat menyiksa" dirinya. Penyerang Spanyol yang pernah begitu dicintai di Merseyside itu mendapati reputasinya hancur dalam semalam setelah menuntaskan transfer senilai 50 juta pound sterling, rekor di Inggris kala itu, ke rival langsung di Liga Primer.

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Kemunduran dari dalam di Anfield

Torres tiba di Liverpool pada 2007 sebagai rekrutan termahal dalam sejarah klub dan langsung membuktikan diri sebagai salah satu penyerang paling tajam di dunia. Duetnya dengan Steven Gerrard menjadi legenda, tetapi harapan itu mulai memudar ketika situasi kepemilikan klub di bawah Tom Hicks dan George Gillett memburuk.

Mengenang kemunduran tersebut, Torres menjelaskan dalam podcast mantan penyerang Liverpool John Aldridge: "Mereka mulai menjual pemain-pemain terbaik kami. Xabi pergi ke Real Madrid (pada 2009) dan Javier Mascherano ke Barcelona (pada 2010). Rafa juga sudah pergi. Rasanya seperti: 'Apa yang sedang terjadi di sini?' Kami sempat nyaris meraih gelar Liga Primer dan Liga Champions. Kami tinggal selangkah lagi dan hanya perlu menambah beberapa pemain ke skuad. Namun, pemain yang datang justru bukan yang berkualitas terbaik."

Ia menambahkan: "Pada musim panas sebelumnya, saya sudah berbicara dengan (direktur pelaksana) Christian Purslow. Saya ingin berterus terang. Saya menjelaskan bahwa saya datang ke Liverpool untuk memenangkan trofi. Dia mengatakan mereka sedang dalam proses menjual klub dan tidak bisa menjual pemain lagi."

Janji yang tak terpenuhi dan kepindahan ke Chelsea

Ketika Fenway Sports Group akhirnya merampungkan pengambilalihan klub, Torres meminta kejelasan mengenai arah tim ke depan. Namun, penjelasan yang ia terima dari para pengambil keputusan baru mengisyaratkan pembangunan ulang jangka panjang yang tidak sejalan dengan masa puncak kariernya. Menjelang usia 27 tahun, ia merasa tidak bisa menunggu satu dekade sampai klub kembali kompetitif.

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Torres menceritakan percakapan-percakapan terakhir itu: "Lalu, setelah pengambilalihan, saya berbicara dengan (pemilik utama FSG) John Henry. Mereka akan menerapkan cara baru untuk membeli dan mengembangkan pemain muda, membangun sesuatu yang akan memakan waktu 10 tahun. Menjelang usia 27 tahun, saya tidak punya waktu sebanyak itu."

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"Saya juga berbicara dengan (direktur olahraga) Damien Comolli. Kesan yang saya dapat adalah dia tidak terlalu peduli apakah saya akan pergi. Dia berkata: 'Kalau kami bisa menemukan pengganti, kamu boleh pergi.' Dia tidak berkata: 'Mari kita buat proyek baru, kamu harus bertahan, kami akan mendatangkan pemain ini dan pemain itu.' Saya tidak menyesali keputusan (meninggalkan Liverpool) karena saya melakukan apa yang menurut saya tepat bagi diri saya saat itu," jelas Torres.

Menghadapi rasa sakit akibat dianggap berkhianat

Reaksi keras terhadap transfer itu datang seketika. Para suporter membakar jerseynya dan menyebut pemain Spanyol itu pengkhianat. Torres mengakui bahwa ia meremehkan kuatnya ikatan yang telah ia bangun dengan publik Anfield. Ia keliru mengira dirinya hanya salah satu pemain dalam skuad. Meski akhirnya meraih trofi di London, termasuk Liga Champions dan Piala FA, beban emosional akibat rusaknya hubungannya dengan Liverpool menghantuinya selama bertahun-tahun.

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Mengungkapkan penyesalannya atas dampak kepindahan itu, Torres berkata: "Saya tidak menyadari betapa beratnya hal itu bagi orang-orang. Ketika saya pergi, saya melihat penderitaan, dan itu sangat menyiksa saya. Itu bukan niat saya. Bagi saya, rivalitasnya adalah dengan Manchester United. Itulah yang saya rasakan saat berada di Liverpool. Saya tidak akan pernah pindah ke United. Itu seperti Real Madrid dan Atletico."

Torres menyimpulkan: "Saya tidak menyadari betapa pentingnya saya bagi suporter Liverpool. Saya pikir saya hanya salah satu pemain. Namun, saya menyesal tidak punya waktu untuk menjelaskan dan berbicara dengan baik-baik dengan pemilik baru agar kami bisa lebih saling mengenal. Saya juga menyesal telah menyakiti perasaan suporter Liverpool. Mendapatkan maaf dari mereka sangat berarti. Rasanya seperti beban 300 kilogram terangkat dari pundak saya."