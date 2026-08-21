Dalam wawancara dengan Sporty TV pemain sayap itu mengungkapkan betapa besar kesan yang sudah ditinggalkan percakapan pribadi pertamanya dengan Jose Mourinho. "Mourinho bangun pukul lima pagi untuk berbicara dengan saya. Itu menunjukkan betapa pentingnya hal ini baginya. Jika Madrid menelepon, Anda tidak bisa mengatakan tidak, jadi saya berkata: 'Jika mereka menginginkan saya, maka saya akan berada di sana.'"

Seberapa besar kekagumannya kepada pria asal Portugal itu juga ditegaskan Diomande lewat pernyataan lain: "Saya siap memberikan hidup saya untuknya."

Setelah tarik ulur yang panjang, Real akhirnya meresmikan perekrutan pemain Pantai Gading itu dari RB Leipzig. Los Blancos kabarnya membayar biaya dasar sebesar 125 juta euro kepada klub Bundesliga tersebut. Dengan bonus, jumlah itu bisa meningkat hingga 140 juta euro. Di Madrid, Diomande menandatangani kontrak hingga 2033.

Diomande menorehkan sejarah transfer: Hanya dua kepergian dari Bundesliga yang lebih mahal

Bagi pemain ofensif itu, mimpinya pun menjadi kenyataan. "Rasanya seperti mimpi, karena tidak ada klub yang lebih besar. Sejak saat saya mengetahuinya, saya tidak bisa tidur lagi. Saya benar-benar tidak bisa mempercayainya," kata Diomande.

Baru pada musim panas lalu, Diomande pindah dari CD Leganes ke Leipzig dengan biaya 25 juta euro. Pada musim pertamanya di Bundesliga, ia langsung berkembang menjadi salah satu pemain terbaik di liga. Dalam 46 pertandingan kompetitif, pemain sayap itu mencetak 15 gol dan membuat 11 assist lainnya.

Hanya dengan biaya dasar 125 juta euro saja, Diomande sudah menjadi penjualan termahal ketiga dalam sejarah Bundesliga - bersama Florian Wirtz, yang pada 2025 pindah dari Bayer Leverkusen ke FC Liverpool dengan nilai yang sama. Hanya Jude Bellingham (127 juta euro) dan Ousmane Dembele (148 juta euro) yang menghasilkan biaya transfer lebih tinggi saat meninggalkan BVB.