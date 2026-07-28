"Saya secara aktif mengupayakan transfer Read ke Bayern Munchen tahun lalu sebelum jeda musim dingin," kata Dennis te Kloese, yang kini bekerja untuk klub Meksiko CF Monterrey, dalam sebuah wawancara dengan De Telegraaf. Menurut laporan tersebut, nilai transfer yang dibicarakan berada di kisaran 25 juta euro. Selain klub asal Munchen itu, klub-klub dari Inggris juga disebut tertarik kepada bek kanan tersebut.





Read menjalani awal musim yang kuat bersama Feyenoord Rotterdam dan berkat itu masuk radar klub-klub top internasional. Rencana Te Kloese adalah "menuntaskan transfer, membiarkan Givairo bermain setengah tahun lagi di Feyenoord, lalu membiarkannya pindah pada musim panas. Namun kemudian Givairo mengalami cedera dua kali. Itu menggagalkan rencana kami."

Read mengalami cedera paha pada November.Pada Januari, ia melakukan comeback, tetapi setelah hanya satu penampilan, ia kembali harus menepi selama berminggu-minggu. Seandainya itu tidak terjadi, "kami mungkin akan mencapai kesepakatan dengan Bayern, karena negosiasinya sudah sangat konkret".

Givairo Read kini dikaitkan dengan Nottingham Forest

Karena riwayat cederanya, klub asal Munchen itu pada akhirnya menjauh dari Read dan sebagai gantinya memutuskan merekrut Nathaniel Brown. Pemain tim nasional Jerman berusia 23 tahun itu pindah dari Eintracht Frankfurt ke Munchen dengan nilai 50 juta euro setelah terobosannya bersama timnas Jerman di Piala Dunia.

Sementara itu, Read kembali rutin bermain pada fase akhir musim, tetapi gagal masuk ke skuad Piala Dunia Belanda. Saat ini, pemain 20 tahun itu dikaitkan dengan transfer ke Nottingham Forest. Menurut kabar yang beredar, Feyenoord baru-baru ini menolak tawaran senilai 22 juta euro.