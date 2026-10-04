"Klopp sedikit menyingkirkannya untuk dua pertandingan ini, untuk melihat bagaimana grup ini berfungsi tanpa dirinya," kata Ballack pada Minggu di RTL tentang bintang Bayern itu, yang tidak diizinkan masuk skuad kedua pelatih tim nasional Jürgen Klopp meski tidak menginginkannya.

"Dengan begitu dia tidak melemahkannya," tegas Ballack, namun, saat siaran pendahuluan untuk laga balas dendam Nations League di Yunani, "dan saya juga tidak melihat siapa pun yang saat ini bisa menggantikannya."

Klopp sedang menguji opsinya, "dia menjalankan dua jalur, dan saya rasa itu sepenuhnya wajar". Karena itu, diskusi tersebut "tidak datang pada waktu yang tepat".

Kahn juga masih melihat kapten DFB, Kimmich, sebagai pemain penting untuk tim nasional. Namun, setelah pergantian pelatih tim nasional, setiap orang harus membuktikan diri lagi: "Semua orang harus mendapat perasaan bahwa mereka harus mengusahakan status mereka."

Kahn melihat Kimmich tidak berada dalam posisi yang mudah, karena dia "kurang beruntung bermain di tim nasional yang tidak terlalu sukses. Bagi figur pemimpin seperti Joshua, penting bahwa yang lain memandang kepadanya. Dan untuk itu dia kekurangan kesuksesan-kesuksesan itu. Itu membuat tugasnya sangat sulit. Pertanyaannya harus diajukan: Apakah ini solusi yang optimal?"

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Apakah Kimmich berkelas dunia sebagai gelandang bertahan, Michael Ballack?

Ballack juga tidak melihat Kimmich tanpa cela. Pria 50 tahun itu menghindari pertanyaan apakah dia menilai Kimmich di posisi nomor enam sebagai pemain kelas dunia, dan menjelaskan bahwa dia menilai pemain 31 tahun itu lebih kuat sebagai bek kanan, "dengan seluruh kualitasnya, seperti itulah dia juga berkembang. Di sana dia berkelas dunia bagi saya."

Lothar Matthäus melihat Kimmich "tentu saja tetap jadi pilihan jika dia menampilkan performa". Namun, jika pemain lain tampil lebih kuat di posisi sang kapten di gelandang bertahan, kata pemegang rekor caps tim nasional itu, "Kimmich akan kesulitan". Pada kemenangan 2-0 atas Serbia, Aleksandar Pavlovic dan Tom Bischof tampil meyakinkan.

Sejauh ini, Klopp meremehkan perdebatan apakah Kimmich masih dibutuhkan. Dia menghindari pertanyaan-pertanyaan terkait saat konferensi persnya pada Sabtu. "Saya menyerah. Lakukan sesuka kalian," katanya.