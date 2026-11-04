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Bruno Fernandes secara terbuka mendukung manajer Manchester United Michael Carrick setelah berperan penting dalam kemenangan dramatis lewat kebangkitan atas Roma di Liga Champions. Gelandang asal Portugal itu mengakui Carrick benar telah menepikannya baru-baru ini setelah ia mengkritik taktik tim secara terbuka.

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United bangkit secara dramatis di kompetisi Eropa

Fernandes menginspirasi United meraih kemenangan penting 3-2 atas Roma di Liga Champions. Klub Liga Primer Inggris itu bangkit dari ketertinggalan dua gol untuk mengakhiri rentetan sembilan laga tanpa kemenangan yang mengecewakan.

Pemain asal Portugal itu menampilkan performa terbaiknya musim ini untuk memicu kebangkitan United. Pemain berusia 32 tahun tersebut mencetak gol lewat penalti sebelum berperan dalam terciptanya gol penyama kedudukan Matheus Cunha. Kemenangan itu meredakan tekanan yang kian besar terhadap skuad setelah mereka mencatatkan awal musim terburuk sejak 1986.

Fernandes menerima tanggung jawab atas pencoretannya

Gelandang asal Portugal itu baru-baru ini mendapat tindakan disipliner setelah mengkritik taktik tim menyusul kekalahan telak 4-1 dari Como. Manajer Carrick kemudian mencoret Fernandes untuk pertandingan melawan Bournemouth. Berbicara setelah kemenangan atas Roma, Fernandes menanggapi situasi itu secara langsung dan mendukung keputusan manajernya. Ia juga meluruskan spekulasi luas mengenai hubungan mereka.

“Ini berat, ada banyak spekulasi di media,” kata Fernandes kepada Amazon Prime. “Ada banyak kebohongan tentang berbagai hal yang terjadi antara saya dan manajer. Kami sudah meluruskan persoalan itu, lalu manajer memutuskan untuk menempatkan saya di bangku cadangan karena performa saya tidak bagus. Semua orang mengira itu hukuman atas ucapan saya. Kalau memang begitu, keputusan itu tepat. Manajerlah yang membuat keputusan.”

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Menepis spekulasi yang terus beredar di media

Fernandes juga menepis rumor mengenai keretakan yang lebih dalam di ruang ganti Old Trafford. Ia menegaskan bahwa situasi tersebut tidak mengubah komitmennya kepada klub.

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“Itu tidak mengubah kepercayaan saya kepada manajer, staf, dan setiap pemain di klub ini,” tambahnya. “Dan itu tidak mengubah tekad saya untuk memenangi setiap pertandingan sialan yang akan saya hadapi.”

Gelandang itu juga membantah anggapan bahwa skuad hanya berjuang agar Carrick tetap menjabat. “Kami tidak perlu menyelamatkan pekerjaan siapa pun. Klub membutuhkan kemenangan itu, para pemain membutuhkan kemenangan itu,” tegasnya.

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Kembali fokus ke kompetisi domestik

Kemenangan dramatis di Eropa itu memberi Manchester United pijakan yang sangat dibutuhkan untuk memperbaiki musim mereka yang berantakan. Skuad telah bekerja keras di balik layar untuk mengatasi performa buruk mereka.

Carrick berharap Fernandes dapat mempertahankan ritme permainan yang kembali ditemukannya saat mereka mengalihkan perhatian ke kompetisi domestik. United baru memenangi satu pertandingan Liga Primer Inggris sejauh musim ini. Tim tersebut akan berupaya meraih dua kemenangan beruntun saat menghadapi Aston Villa pada Minggu.