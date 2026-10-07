"Saya percaya, pemain dengan talenta seperti Michael Olise akan selalu bisa melakukan itu, dia akan selalu menjadi salah satu pemain terbaik," kata pelatih Bayern Munich itu dalam wawancara dengan RTL/Sky Sport.

Kompany memuji bintang lini serangnya itu, yang juga membuat Zinedine Zidane terkesan di tim nasional Prancis. "Cara dia selalu punya pandangan terhadap sesuatu yang mungkin tidak dilihat orang lain - dan itu juga terlihat dalam latihan. Itulah yang membuat anak muda ini kini sudah menjadi pemain istimewa di sepak bola dunia," kata Kompany.

Tugas tim pelatih di Bayern Munich adalah membimbing para pemain seperti Olise (24) dalam latihan, memotivasi mereka, dan menunjukkan kepada mereka "langkah-langkah berikutnya". "Itulah peran yang kami jalankan," kata Kompany, tetapi "membuat seorang pemain menjadi pemain terbaik dunia, itu mustahil, itu sudah ada dalam dirinya sendiri."