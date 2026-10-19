Padahal, dalam kemenangan telak 6-1 atas tim asal Sachsen itu pun, pemain asal Prancis tersebut sebenarnya tidak direncanakan tampil. Direktur olahraga Max Eberl mengakuinya secara terus terang seusai pertandingan. Namun, karena laga besar Liga Champions melawan Arsenal menanti Rabu mendatang dan Min-Jae Kim mengalami masalah kebugaran di tengah pertandingan, kesempatan besar Boey akhirnya datang.

"Min-jae mengalami sedikit masalah, jadi dia harus ditarik keluar. Sacha selalu memberikan 100 persen dalam latihan. Dia bekerja keras," kata Eberl, seraya menyinggung situasi "sangat sulit" yang dihadapi bek sayap itu di klub pemegang rekor gelar juara Jerman tersebut: "Kali ini dia siap. Pelatih memberinya kesempatan sebagai ganjaran atas penampilannya dalam latihan. Dan itu hal yang menyenangkan."

Boey sebenarnya diharapkan meninggalkan klub asal Munich itu secara permanen pada musim panas. Ia sudah menghabiskan paruh kedua musim lalu dengan status pinjaman di mantan klubnya, Galatasaray. Namun, opsi pembelian yang kabarnya bernilai 15 juta euro tidak diaktifkan.

Mengapa Sacha Boey tak lagi mendapat tempat di FC Bayern?

Boey didatangkan FC Bayern dari klub yang kala itu berstatus juara bertahan Turki pada Januari 2024 dengan biaya transfer sebesar 30 juta euro. Dalam beberapa tahun terakhir di sana, ia menjadi salah satu rekrutan paling gagal dalam sejarah klub belakangan ini.

Pertandingan berikutnya FCB Champions League 15.00 ARS

Di sisi kanan, Konrad Laimer menjadi pilihan utama, sementara pelapisnya saat ini adalah Josip Stanisic. Meski belum menemukan performa terbaiknya pada awal musim, Stanisic jelas lebih diutamakan ketimbang Boey. Di sisi kiri, Alphonso Davies dan rekrutan baru Nathaniel Brown berbagi menit bermain. Lalu, bagaimana dengan Boey? Pada musim panas, ia bahkan sempat "dikeluarkan" dari latihan tim dan harus menjaga kebugarannya dengan berlatih sendiri karena transfernya masih tampak mungkin terwujud.

Menjelang akhir bursa transfer, muncul rumor mengenai kemungkinan kepindahannya ke HSV. FC Fulham juga dikabarkan sempat menghubungi pihaknya. "Sacha bugar, tetapi setelah berdiskusi dengan Vinnie [Kompany] dan Sacha, kami memutuskan dia berlatih secara individu karena saat ini ada beberapa pembicaraan," jelas direktur olahraga Christoph Freund mengenai perlakuan khusus yang diterima Boey saat itu.

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Akankah Sacha Boey meninggalkan FC Bayern pada musim dingin?

Namun, karena transfer itu akhirnya tidak terwujud, Boey kembali berlatih bersama tim. Hingga Sabtu, sesi latihan di Säbener Straße menjadi satu-satunya kesempatan bagi pemain berusia 26 tahun itu untuk menunjukkan kemampuannya belakangan ini, sebelum ia secara tak terduga menjalani debut musimnya pada menit ke-77 melawan RB Leipzig.

Kompany memang masih memiliki pilihan lain, yakni Hiroki Ito yang juga jarang mendapat kesempatan bermain, Jonathan Tah, dan Alphonso Davies. Namun, setidaknya Tah dan Davies diistirahatkan sepenuhnya mengingat keunggulan 6-0 serta pertandingan Rabu mendatang, saat FCB menjamu FC Arsenal di Liga Champions.

Bagi Boey, penampilan itu bahkan mungkin menjadi yang terakhir bersama klub asal Munich tersebut. Itu baru kedua kalinya ia masuk skuad pertandingan Kompany di Bundesliga, dan klub disebut bertekad melepasnya pada musim dingin. Kontraknya masih berlaku hingga 2028. Klub asal Munich itu tampaknya juga akan bersedia menanggung kerugian yang sangat besar agar Boey bisa dicoret secara permanen dari daftar gaji.

Sacha Boey: Catatan penampilan dan statistik

Klub Penampilan Gol Assist Menit bermain FC Bayern 39 1 5 1.673 Galatasaray 100 6 4 8.044



