“Itu memang fakta”: Thomas Tuchel ungkap alasan bintang Chelsea Cole Palmer secara mengejutkan tak dipanggil ke skuad Inggris

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Thomas Tuchel tetap pada keputusannya untuk tidak memanggil Cole Palmer ke skuad terbaru Inggris. Ia mengaku bahkan merasa tidak perlu menghubungi gelandang serang Chelsea itu sebelum pengumuman. Meski Palmer telah kembali bugar dan menemukan performanya di Stamford Bridge, pelatih asal Jerman tersebut menyebut Palmer belum bisa tersedia secara konsisten sebagai alasan utama di balik pencoretan yang menyita perhatian itu.

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Bintang Chelsea tak masuk skuad terbaru Inggris

Inggris bersiap menghadapi laga-laga krusial melawan Kroasia dan Spanyol bulan ini, tetapi Palmer menjadi salah satu nama yang paling mencolok tidak masuk dalam daftar 25 pemain. Meski dinyatakan 100 persen bugar setelah menunjukkan performa bagus bersama Chelsea pada musim 2026-27, gelandang itu sama sekali tidak dipilih.

Sementara Palmer tidak dipanggil, Tuchel secara mengejutkan memanggil Jobe Bellingham dan Josh King. Morgan Gibbs-White juga mendapat tempat, menunjukkan ketatnya persaingan untuk posisi menyerang dalam skuad saat ini.

Keputusan itu mengundang tanda tanya, terutama karena Tuchel mengonfirmasi bahwa ia telah berbicara dengan Dan Burn, Dean Henderson, dan Jordan Henderson mengenai alasan mereka tidak dipanggil. Seperti Palmer, ketiganya absen dari pemusatan latihan sebelumnya karena cedera, tetapi pemain andalan Chelsea itu tidak menerima panggilan telepon serupa.

‘Itu hanya fakta’

Berbicara kepada talkSPORT, Tuchel menjelaskan secara terus terang alasannya tidak menghubungi Palmer sebelum pengumuman skuad. Pelatih asal Jerman itu mengisyaratkan bahwa kebijakan komunikasinya hanya berfokus pada pemain yang baru-baru ini terlibat bersama tim nasional.

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“Tidak, [saya tidak berbicara dengan Palmer]. Jika ada pemain yang tidak dipanggil, saya berbicara dengan pemain yang berada di pemusatan latihan terakhir dan memberi tahu mereka alasan tidak berada di pemusatan latihan kali ini,” kata Tuchel. “Cole tidak berada di pemusatan latihan terakhir dan kami sudah berkomunikasi saat itu. Karena dia tidak berada di pemusatan latihan terakhir, tidak ada perubahan.”

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Sang pelatih kemudian berbicara terus terang mengenai riwayat absennya pemain berusia 24 tahun itu dari tugas internasional. Ia menegaskan bahwa saat ini ia tetap mengandalkan mereka yang tampil mengesankan selama jeda internasional belakangan ini.

Tuchel menambahkan: “Secara umum, dia terlalu sering absen membela Inggris. Itu hanya fakta. Itu bukan salahnya, tetapi juga bukan salah saya dan bukan salah kami. Dan dia bukan hanya melewatkan pemusatan latihan terakhir, dia melewatkan pemusatan latihan yang sangat bagus. Jadi, dia tidak ikut, dan konsekuensinya kami tetap bersama kelompok yang tampil sangat bagus. Itulah situasinya.”

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Karier internasional yang tersendat

Perjalanan Palmer bersama Inggris tersendat drastis. Ia hanya tampil tiga kali dalam dua tahun terakhir, dengan penampilan terbarunya terjadi saat kalah 1-0 dari Jepang pada Maret, sebelum sama sekali tidak masuk skuad Piala Dunia pilihan Tuchel.

Kembali masuk skuad tampaknya akan menjadi tugas yang sangat berat. Sang pelatih menyoroti performa luar biasa bintang Real Madrid, Jude Bellingham, sebagai hambatan besar bagi penyerang Chelsea itu.

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“Sangat sulit jika kelompok ini terus tampil seperti itu,” aku Tuchel. “Dan di posisinya, saat ini tentu ada Jude Bellingham. Jude sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda akan kehilangan tempatnya, dan dia sedang dalam performa serta kondisi kelas dunia, begitu pula Harry Kane. Jadi, itu akan sangat, sangat sulit.”

Jalan kembali ke tim nasional

Palmer kini harus memanfaatkan jeda internasional untuk fokus pada tugasnya bersama klub di Stamford Bridge, dengan menyadari bahwa hanya performa tanpa cela di kompetisi domestik dan kondisi fisik yang terus terjaga yang akan membuat sang pelatih mempertimbangkannya. Dengan pemain-pemain seperti Eberechi Eze, Gibbs-White, dan Bellingham bersaudara yang tengah tampil bagus, persaingan untuk posisi No.10 lebih ketat daripada sebelumnya.

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Pelatih tim nasionalnya menjelaskan dengan gamblang jalan bagi bintang Chelsea itu untuk kembali, seraya menegaskan bahwa kesempatan tersebut belum tertutup selamanya.

Tuchel menyimpulkan: “Namun, pintunya selalu terbuka dan dia perlu tampil konsisten, dia perlu siap bermain, lalu dia punya segala kesempatan untuk kembali. Namun, sementara itu, para pemain tampil bagus dalam pemusatan latihan dan menunjukkan kualitas mereka. Itulah yang penting.”