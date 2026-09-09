"Tentu saja kami juga sempat menaruh perhatian pada Bradley di Bayern," tegas direktur olahraga raksasa Jerman itu dalam wawancara dengan Sport Bild.

Meski begitu, pada akhirnya paket finansial keseluruhannya dinilai terlalu besar sehingga Bayern Munchen tidak melanjutkan upaya transfer penyerang Prancis tersebut. "Kalau mendengar angka seperti itu, bagi kami itu terlalu mahal," ujar Eberl.

Barcola pindah pada periode transfer terakhir dengan nilai transfer sekitar 125 juta euro dari Paris Saint-Germain ke FC Liverpool. Di kubu The Reds, pemain 24 tahun itu diproyeksikan menjadi penerus Mohamed Salah, yang meninggalkan LFC setelah sembilan tahun.

Baik pada musim panas ini maupun musim panas tahun lalu, Barcola terus-menerus dikaitkan dengan kepindahan ke Bayern Munchen. Kontak antara Eberl dan pemain Prancis itu sendiri sudah terjalin sedikit lebih lama - Eberl yang kini menjabat direktur olahraga FCB dulu ingin membawanya ke RB Leipzig di Bundesliga.

"Sejujurnya, saya sudah mengenal Bradley sejak masa saya di Leipzig. Saya ingin membawanya ke RB. Saat itu kami duduk bersama dan mendiskusikannya. Karena itulah saya punya hubungan yang lebih dekat dengan Bradley. Jadi, memang selalu ada ketertarikan," ungkap Eberl.

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Siapa yang didatangkan Bayern Munchen sebagai gantinya ketimbang Bradley Barcola?

Raksasa Jerman itu pada akhirnya memasukkan Barcola sebagai kandidat pengganti Leroy Sane dan Kingsley Coman yang hengkang sebelum musim lalu, tetapi pada akhirnya memilih Luis Diaz, yang pindah ke Säbener Straße dari Liverpool dengan nilai transfer 70 juta euro.

Sebuah keputusan yang terbukti sangat tepat bagi Bayern. Pada musim pertamanya dengan seragam FCB, Diaz langsung menjadi salah satu pemain kunci yang tak tergantikan di tim asuhan pelatih Vincent Kompany - di 55 pertandingan di semua kompetisi, ia menyumbang 27 gol dan 23 assist.

"Dengan Luis Diaz, kami mengambil keputusan yang juga mahal, tetapi berada di dimensi yang berbeda dibanding Bradley. Selain itu, Diaz adalah pemain yang membuat orang datang ke stadion. Kami sangat bahagia dengannya," kata Eberl.