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Luciano Spalletti membantah anggapan bahwa ia melontarkan 'teriakan putus asa' untuk meminta penyerang baru menjelang bursa transfer Januari. Dalam konferensi pers jelang laga, pelatih kepala Juventus itu menjelaskan pandangannya mengenai opsi serangan tim sekaligus memastikan salah satu pemain muda klub akan mendapat kesempatan penting. Juventus dijadwalkan menjamu Omonoia di Allianz Stadium pada Kamis malam dalam pertandingan kelima mereka di Liga Europa musim ini.

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Spalletti bantah pembicaraan soal transfer

Suasana di Allianz Stadium memanas pada Rabu ketika Spalletti mendapat pertanyaan mengenai komentarnya baru-baru ini tentang komposisi lini depan Juventus. Pembahasan itu menyusul penilaiannya terhadap opsi serangan yang tersedia setelah kemenangan 4-0 atas Venezia di Serie A pada akhir pekan . Saat itu, ia menyebut Randal Kolo Muani maupun Nick Woltemade tidak memiliki karakteristik penyerang tengah tradisional, sementara Jeff Ekhator kesulitan memberi dampak akibat cedera sejak bergabung dengan klub.

“Yang menyebutnya ‘teriakan putus asa’ adalah Anda, bukan saya,” bantah Spalletti ketika dimintai penjelasan. “Berapa kali Anda bertanya kepada saya tentang Vlahovic? Bahkan setelah dia pergi. Saya berbicara tentang kebutuhan akan karakteristik tertentu, bukan pemain tertentu. Saya ingin mencoba Kolo di posisi berbeda. Woltemade tampil sangat baik sejak datang, tetapi dia tidak bisa bermain terus-menerus. Saya sempat berpikir untuk kembali menempatkan Kolo Muani di sana [sebagai penyerang tengah] pada laga melawan Venezia. Itu bukan teriakan putus asa. Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya tidak menyukai Woltemade. Kami juga punya Ekhator sekarang dan harus melihat bagaimana kondisinya. Dia pemain muda yang menjanjikan. Kami akan memberinya kesempatan bermain beberapa kali dan melihat apakah kualitas yang kami butuhkan sebenarnya sudah ada di dalam tim. Ketika Nico kembali, dia juga memiliki karakteristik seorang penyerang tengah.”

Ekhator mendapat kesempatan di Liga Europa

Beralih ke pertandingan Liga Europa melawan Omonoia pada Kamis, Spalletti memastikan Ekhator yang masih remaja akan menjadi starter. Penyerang muda yang bergabung dari Genoa itu mengalami kendala kebugaran pada awal kiprahnya di Turin. Ia baru tampil dua kali musim ini, sekali di Serie A dan sekali di Liga Europa, dengan total hanya 24 menit tanpa mencetak gol ataupun assist.

“Menurut saya, dia penyerang yang kuat secara fisik dan pandai menyerang ruang. Dia pemain yang bisa memanfaatkan umpan-umpan sulit. [Silvio] Baldini sangat memujinya, dan Baldini adalah salah satu teman dekat saya di sepakbola. Sekarang saya mulai mengenalnya lebih baik dan saya sependapat dengan Baldini. Saya berharap dia tetap tenang. Dia pemain dengan prospek bagus, dan semua pemain hebat bermula sebagai talenta berprospek bagus sebelum mencapai level itu. Kami akan memainkan Ekhator besok karena menginginkan opsi tambahan untuk ke depan. Kami akan melakukan rotasi dengan pemain-pemain yang kami percayai. Kami tahu apa yang dipertaruhkan,” tambah Spalletti.

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Pemulihan Yildiz menjadi kabar baik

Meski perhatian tertuju pada pemain yang tersedia untuk laga melawan Omonoia, Spalletti membuka konferensi persnya dengan kabar terbaru soal cedera. Ia memastikan Juventus masih tanpa Kenan Yildiz, Khephren Thuram, dan Manuel Locatelli, yang semuanya telah lama absen. Nico Gonzalez dan Pierre Kalulu juga akan melewatkan pertandingan Kamis. Yildiz belum bermain sejak laga pembuka musim Serie A .

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“Kondisinya sangat baik. Pagi ini, dia memulai sesi latihan khusus dan saya tidak sabar melihatnya kembali bermain. Kami harus menunggu waktu yang tepat. Absennya pemain sekaliber dia meninggalkan kekosongan yang entah bagaimana harus kami isi. Bisa menggantikannya dengan Alajbegovic, Boga, atau Kolo tentu bagus, tetapi Yildiz adalah pemain hebat yang tidak bisa begitu saja digantikan,” jelas sang pelatih.

Waspadai ancaman Omonoia

Juventus saat ini menempati posisi kelima klasemen Liga Europa setelah meraih tiga kemenangan dan satu hasil imbang dalam empat pertandingan pertama. Sementara itu, Omonoia berada di peringkat ke-18 dengan enam poin dari dua kemenangan dan dua kekalahan. Namun, Spalletti tidak menganggap remeh tim asal Siprus tersebut.

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“Omonoia adalah tim yang telah mengumpulkan enam poin dan mengalahkan Celta Vigo. Mereka berada di posisi ketiga di liga mereka dan memiliki pelatih asal Norwegia yang sangat memahami sepakbola modern. Mereka bermain dengan formasi 4-2-3-1, tetapi bersedia bekerja keras dan membentuk lini belakang berisi lima pemain saat bertahan. Mereka kesulitan dalam beberapa pertandingan, tetapi selalu menyulitkan lawan. Kami harus bermain dengan sangat serius untuk menang. Kami memiliki banyak pemain berkualitas tinggi dan semuanya bagus. Kami juga perlu mengembangkan beberapa pemain muda,” pungkas Spalletti.