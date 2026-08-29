Di sela laga pembuka Bundesliga antara Bayern Munich dan VfB Stuttgart (5:1), mantan pelatih BVB berusia 59 tahun itu angkat bicara soal kegaduhan publik terkait perekrutan Kosicke, yang di federasi menjabat sebagai "asisten pelatih untuk strategi, pengembangan, dan inovasi". Sosok itu akan "sedikit dipandang kritis, karena peran itu sebelumnya tidak ada", kata pelatih tim nasional yang baru.

Sebelumnya, Hoeneß melontarkan pernyataan keras terkait sosok Kosicke: "Klopp dan kawan-kawan telah mengambil alih DFB dan saya menganggap itu salah." Bagi presiden kehormatan juara rekor itu, pelibatan sang penasihat merupakan masalah yang mendasar.

Dari Klopp muncul jawaban yang seperti biasa lugas. Saat ditanya bagaimana kritik Hoeneß ia terima, dia berkata: "Ya, sama sekali tidak, saya juga benar-benar tidak peduli. Saya sepenuhnya memahaminya, semuanya baik-baik saja. Orang-orang menilai sesuatu sebelum kami melakukan apa pun."

Getty Images

Kritik Hoeneß kepada Kosicke: Bagaimana respons Jürgen Klopp?

Secara substansi, pelatih tim nasional itu membela penambahan personel dalam stafnya dengan tegas. Kerja sama dengan Kosicke kini sudah berlangsung selama dua dekade. Dalam bidang-bidang tertentu, penasihatnya itu memang "yang terbaik yang pernah saya temui".

Pembagian peran dalam pimpinan olahraga dipandang Klopp terstruktur jelas: "Kami harus bermain lebih baik di sini dan juga mengurus semua hal lainnya, dan saya adalah spesialis untuk bidang-bidang tertentu. Di bidang lain ada orang-orang yang lebih baik - dan salah satunya adalah Mark Kosicke dan karena itu dia ada di sini."

Pelatih tim nasional itu merujuk pada ekspektasi publik yang ia hadapi: "Saya ingat, pada fase ketika belum sepenuhnya jelas siapa yang akan melakukannya dan seterusnya, selalu dikatakan: Anda tidak bisa hanya mengganti pelatih. Lalu kami tidak hanya mengganti pelatih dan kemudian mereka bilang: 'Sebenarnya kami juga tidak perlu melakukan itu sekarang'." Soal masa depan, dia yakin: "Saya yakin, dalam satu tahun kita tidak akan lagi membicarakan perannya, karena pengaruhnya akan terlihat."

Getty Images

Uli Hoeneß disebut telah menelepon Marc Kosicke

Tuduhan Hoeneß soal dugaan "Friendly Takeover" juga mendapat penolakan dari jajaran pimpinan federasi. Wakil presiden DFB Hans-Joachim Watzke sebelumnya juga sudah berbicara kepada RTL/Sky dan menanggapinya: "Dalam hal itu saya punya pendapat yang berbeda darinya. Saya tidak tahu apa hubungannya dengan 'Friendly Takeover'."

Watzke kemudian membandingkannya dengan masa lalu yang belum lama ini: "Dua pelatih tim nasional terakhir datang dari Bayern Munich - Julian Nagelsmann dan Hansi Flick. Saat itu juga tidak ada yang mengatakan bahwa itu adalah Friendly Takeover dari Bayern Munich. Menurut saya itu sudah agak berlebihan."

Selain Watzke, wakil presiden DFB Ralph-Uwe Schaffert dan Hermann Winkler juga merespons dengan kritik tegas kepada Sky atas pernyataan patron Bayern itu.

Namun kini perbedaan pendapat itu tampaknya sudah sedikit mereda: Menurut informasi Sky, presiden kehormatan Bayern itu telah membereskan perbedaan tersebut secara pribadi dalam sebuah percakapan telepon dengan Kosicke. Percakapan tersebut kabarnya berlangsung dalam suasana yang baik dan konstruktif.