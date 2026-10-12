Setelah perpisahan pada Mei 2023, butuh waktu cukup lama hingga kegaduhan seputar pemecatan mantan ketua dewan direksi di Säbener Straße mereda.

Saudaranya, Axel Kahn, kini menanggapi peristiwa itu dengan tenang. "Oliver baik-baik saja dengan itu, tidak ada yang membekas. Gen Kahn akan mengatasinya," kata pria berusia 60 tahun tersebut. Sambil bergurau, mantan pemain KSC itu menambahkan, "Bangkit dan terus melangkah adalah salah satu keahlian terbesar kami. Itu memang selalu menjadi kelebihan Oliver. Hidup tidak hanya berisi masa-masa indah, tetapi juga masa-masa sulit."

Menurut saudaranya, kembalinya sosok berjuluk Titan itu ke sepakbola profesional sama sekali bukan hal yang mustahil, meski ia punya saran yang jelas. "Saran saya untuk Oliver adalah menikmati masa tua yang menyenangkan. Namun, tidak: usianya baru 57 tahun. Jika ada tawaran pekerjaan yang cocok untuknya dan menurutnya bisa ia jalankan dengan sukses, ia pasti akan mempertimbangkannya," jelas Axel Kahn.

Di sisi lain, Axel, yang lebih tua di antara kedua bersaudara itu, memandang kritis perkembangan di industri tersebut. Ia "tidak serta-merta menyarankan bisnis sepakbola lagi" kepada juara Liga Champions 2001 itu. "Semuanya kini hanya berkisar pada kesuksesan instan dan uang dalam jumlah sangat besar. Angka-angka yang tidak masuk akal dengan mengorbankan para pemain dan orang-orang. Semakin tua usia Anda, semakin berat pula tekanan mentalnya. Saya tidak tahu apakah perlu menjalani semua itu lagi."

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Kapan Oliver Kahn dipecat FC Bayern München?

Masa jabatan Kahn di jajaran petinggi FC Bayern berlangsung sangat penuh gejolak. Pada awal 2020, mantan kiper terbaik dunia itu bergabung dengan dewan direksi klub asal München tersebut, sebelum menggantikan Karl-Heinz Rummenigge sebagai ketua dewan direksi pada musim panas 2021. Setelah musim 2022/23 yang diwarnai gejolak, dewan pengawas memutuskan berpisah dengan Kahn serta anggota dewan direksi bidang olahraga saat itu, Hasan Salihamidzic, pada pekan pertandingan terakhir, tepat sebelum klub meraih gelar juara Jerman.

Menurut Axel Kahn, kebiasaan semacam itu bukan fenomena baru di München. "Di FC Bayern, pertikaian internal seperti ini memang selalu ada. Sekarang pun kita terus melihatnya dalam kasus Max Eberl. Rasanya ia harus menjelaskan segala hal dan mempertahankan posisinya, meski rekam jejaknya cukup bersih, atau lebih tepatnya, pekerjaannya berhasil," katanya mengenai situasi saat ini.

Menurutnya, pembagian kekuasaan di klub itu jelas: "Pada akhirnya, Uli Hoeneß selalu punya keputusan terakhir. Namun, klub apa yang sedang kita bicarakan ini? Klub tersukses di dunia. Di sana, kepemimpinan adalah kemampuan yang paling utama."