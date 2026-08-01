"Setelah musim berakhir, Leipzig melakukan perjalanan, selain kami musim panas ini hanya Dortmund yang bepergian, pada September Paderborn terbang ke Amerika Serikat. Itu terlalu sedikit! Klub-klub Bundesliga harus berpikir lebih jauh ke depan," kata Kasper dalam wawancara dengan Münchner Merkur/tz.

Sementara klub-klub dari Premier League Inggris "keluar ke dunia", klub-klub Jerman disebutnya masih terlalu hati-hati dalam hal pemasaran internasional. "Artinya, mereka harus aktif. Anda tidak bisa tinggal di rumah lalu mengeluh bahwa pemasukan menurun. Kalau Anda tidak melakukan apa-apa, ya tidak akan ada hasil yang datang," ujar Kasper.

Karena itu, ia berharap "terus mendorong batas", demi memberi Bundesliga secara keseluruhan lebih banyak "visibilitas". "Sayangnya, adalah fakta bahwa pendapatan media misalnya di Amerika Serikat dan Jepang saat ini menurun - tetapi justru karena itu liga harus bersama kami menemukan mekanisme strategis untuk mendorong aktivitas. Bayern Munchen tidak bisa bepergian ke mana-mana."

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Bayern, BVB, dan Leipzig bepergian ke luar Eropa

Pada Sabtu ini, Bayern Munchen berangkat dalam rangka "Audi Summer Tour" untuk perjalanan delapan hari ke Korea Selatan dan Hong Kong. Pada Selasa mendatang, laga uji coba melawan klub mitra Red&Gold asal Korea, Jeju SK FC, sudah dijadwalkan, sebelum pada 7 Agustus di Hong Kong mereka menghadapi juara Liga Europa, Aston Villa.

Selain raksasa Jerman itu, dalam masa persiapan yang sedang berjalan hanya BVB (Jepang) yang menjalani tur pemasaran ke luar Eropa. RB Leipzig melakukan perjalanan ke Afrika Selatan tepat setelah musim lalu berakhir.

Di Bayern Munchen, fokus pada penggarapan pasar internasional direncanakan akan kembali diperkuat dalam beberapa tahun ke depan. "Pasar sasaran kami sudah didefinisikan dengan jelas. Di Amerika, sejauh ini fokus kami ada pada Amerika Utara dan Tengah, tetapi Amerika Selatan semakin menarik. Asia juga jelas, India, Indonesia, Thailand juga harus dilihat. Kami juga harus mencoba hal-hal baru di titik-titik tertentu," kata Kasper.

Faktanya, Bundesliga hanya meraup sebagian kecil dari jumlah yang diterima setiap tahun dari kontrak internasional dibandingkan dengan, misalnya, Premier League Inggris atau LaLiga Spanyol. Sementara kasta tertinggi Jerman itu belakangan hanya memperoleh sekitar 302 juta euro termasuk sponsor dari penjualan hak siar TV ke luar negeri, Premier League mendapatkan sepuluh kali lipatnya dan di Spanyol setidaknya masih tiga kali lipatnya.