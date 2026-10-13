"Dia jatuh cinta kepada Kaka, Inzaghi, dan Pato, dan mustahil membuatnya berubah pikiran," kata Emanuele Tresoldi kepada surat kabar olahraga Italia Gazzetta dello Sport. Saat ini, pemain timnas Jerman U-21 itu membela Club Brugge, yang akan bertandang ke markas Inter pada Selasa dalam pertandingan kedua fase liga Liga Champions. Ayahnya, Emanuele, pernah tampil dalam 18 pertandingan Serie A untuk Atalanta sebagai bek kiri sebelum keluarganya pindah ke Hannover.









Kecintaan putranya kepada Rossoneri juga bisa menghalangi kepindahannya ke Inter, kata Tresoldi senior. "Saya tidak yakin dia akan menerimanya. Perasaannya sebagai suporter bisa lebih kuat," jelasnya, sebelum kembali menegaskan: "Mimpinya adalah mengenakan seragam AC Milan."

Lewat penampilannya bersama klub papan atas Belgia itu, Tresoldi menarik perhatian klub-klub besar Eropa. Borussia Dortmund dan RB Leipzig disebut-sebut termasuk klub Bundesliga yang meminatinya. Barcelona, Tottenham, Manchester United, dan Roma juga pernah dikaitkan dengan penyerang tersebut.

Berapa lama lagi Nicolo Tresoldi bertahan di Club Brugge?

Kontrak Tresoldi di Brugge masih berlaku hingga 2029. Pemain berusia 22 tahun itu baru bergabung dari Hannover 96 pada musim panas 2025 dengan biaya transfer tujuh juta euro. Sejak pindah ke Belgia, nilai pasarnya naik menjadi 35 juta euro. Kabarnya, Brugge kini mematok harga 50 juta euro untuknya, tetapi sejauh ini belum ada klub yang bersedia membayarnya.

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Keputusan Tresoldi untuk membela timnas Jerman atau Italia dinantikan. Baru-baru ini, ia tidak masuk dalam skuad 44 pemain Jürgen Klopp, tetapi tetap tampil untuk timnas Jerman U-21. Bersama tim tersebut, ia telah mencetak 16 gol dalam 27 pertandingan internasional. Ia baru ingin mengambil keputusan mengenai masa depannya di tim nasional setelah Kejuaraan Eropa junior pada musim panas mendatang.