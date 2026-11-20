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Mykhailo Mudryk mengungkap bahwa ia sangat ingin pindah ke Arsenal sebelum akhirnya bergabung dengan Chelsea lewat transfer besar. Pemain timnas Ukraina yang kini dipinjamkan ke Tottenham itu mengakui Stadion Emirates adalah tujuan pilihannya saat masih membela Shakhtar Donetsk.

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Mudryk ungkap kisah di balik kegagalan transfer ke Arsenal

Winger asal Ukraina itu mengungkap kisah di balik kepergiannya yang penuh gejolak dari Shakhtar Donetsk pada Januari 2023 saat tampil di podcast Guest of Gordon tersebut. Meski saat itu santer dikaitkan dengan Arsenal asuhan Mikel Arteta, pemain berusia 25 tahun itu akhirnya bergabung dengan Chelsea asuhan Graham Potter lewat kesepakatan senilai £61 juta pada awalnya, yang bisa meningkat menjadi £89 juta.

Sang winger kini mengungkap bahwa pindah ke Stadion Emirates sejak awal merupakan tujuan utamanya. Namun, ia menuduh perwakilannya saat itu mengabaikan keinginannya demi transfer ke Stamford Bridge yang lebih menguntungkan.

"Upaya agen saya sebelumnya hanya untuk mendapatkan lebih banyak uang"

Berbicara terus terang dalam podcast tersebut, Mudryk menegaskan bahwa ia sudah menyampaikan keinginannya bergabung dengan Arsenal sebelum masa depannya diputuskan.

"Sebelum pergi ke Chelsea, saya ingin bergabung dengan Arsenal. Itu bukan rahasia," katanya. "Arsenal adalah klub yang ingin saya bela, dan pindah ke Stadion Emirates adalah impian saya."

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Pemain timnas Ukraina itu kemudian mengklaim bahwa agen sebelumnya tidak pernah mengupayakan kesepakatan dengan Arsenal dan justru mengutamakan keuntungan finansial pribadi.

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"Bahkan tidak ada upaya untuk mewujudkan impian saya dan pindah ke Arsenal," tambah Mudryk. "Upaya agen saya sebelumnya hanya untuk mendapatkan lebih banyak uang. Namun, saat itu saya tidak mengetahuinya. Saya baru memahami soal komisi dan semua hal lainnya belakangan."

Pengakuan di tengah masa peminjaman di Tottenham dan perselisihan dengan Shevchenko

Pengakuan bahwa ia menyukai Arsenal menempatkan Mudryk dalam situasi canggung karena ia kini dipinjamkan ke Tottenham, rival sengit Arsenal di London utara. Ia kembali bekerja sama dengan mantan pelatih Shakhtar, Roberto De Zerbi, di Tottenham pada hari terakhir bursa transfer musim panas setelah diizinkan bermain menyusul larangan bertanding akibat doping meldonium yang dimulai pada Oktober 2024.

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Pengakuannya soal transfer itu juga menutup pekan yang penuh gejolak di luar lapangan. Dalam wawancara yang sama, Mudryk memicu kontroversi dengan menyalahkan asosiasi sepak bola Ukraina atas hasil tes dopingnya yang positif . Hal itu mendorong mantan penyerang Chelsea yang kini menjadi presiden asosiasi sepak bola Ukraina, Andriy Shevchenko, untuk menuntut permintaan maaf atas "fitnah tanpa dasar".

Mudryk mendekati comeback bersama Tottenham melawan Ipswich

Di lapangan, Mudryk baru sekali tampil untuk Tottenham, yakni saat bertandang ke markas Nottingham Forest, setelah mengalami cedera pergelangan kaki saat latihan yang disebut De Zerbi "konyol" .

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Ia dijadwalkan kembali bermain akhir pekan ini saat Tottenham menjamu Ipswich Town di Tottenham Hotspur Stadium. Tim asuhan De Zerbi akan mengandalkan kembalinya Mudryk dalam upaya bangkit dari kekalahan 1-0 di markas Leeds sebelum jeda internasional.