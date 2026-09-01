"Itu harus dikatakan" - bos klub mengungkapkan: Tanpa Jürgen Klopp, transfer rekor RB Leipzig tidak akan terjadi

"Tanpa Jürgen Klopp tidak akan ada Diomande di Leipzig, itu harus dikatakan," tutur Mintzlaff, lalu menjelaskan soal kepindahan pelatih tim nasional Jerman yang baru dari perannya sebagai bos sepakbola di perusahaan minuman energi itu ke DFB: "Dia adalah sosok yang mendorong para penanggung jawab olahraga terkait untuk juga mengambil keputusan berani. Karena itu, kepergiannya menyakitkan bagi kami. Tapi kami juga senang karena tim nasional sekarang jelas memiliki opsi terbaik sebagai pelatih."

Klopp telah meninggalkan "banyak jejak" di RB dalam satu setengah tahunnya sebagai Global Head of Soccer dan kepergiannya "tentu saja terasa menyakitkan", kata Mintzlaff. Meski demikian, sudah jelas bahwa Red Bull tidak bisa menolak permintaan DFB setelah Piala Dunia yang berantakan pada musim panas. Keinginan Klopp untuk menjadi penerus Julian Nagelsmann terlalu besar: "Dia mengatakan kepada saya, pekerjaan sebagai pelatih lain mana pun, jadi pekerjaan di liga, tidak membuatnya tertarik dan dia dengan senang hati akan tetap berada di bidang tugasnya bersama kami. Tapi tim nasional - bahkan pada saat itu - adalah sesuatu yang berbeda baginya dan sesuatu yang menyentuh emosinya. Lalu kami memutuskan: Kalau begitu, kami melepasnya."

Kontrak Klopp di Red Bull sebenarnya masih berlaku jangka panjang (hingga 2029) dan tanpa klausul pelepasan. Mintzlaff meluruskan rumor bahwa dalam pembicaraan dengan DFB dan mantan pelatih FC Liverpool itu, ada pembahasan agar ia tetap mewakili Red Bull sebagai pelatih tim nasional Jerman: "Banyak yang ditulis soal itu. Termasuk bahwa Jürgen Klopp masih akan duduk di bangku pelatih dengan topi Red Bull. Tapi kami tidak pernah membahas hal itu." Ia menegaskan bahwa "tidak pernah ada pembicaraan soal biaya transfer".

Sebagai gantinya, DFB menyumbangkan jumlah besar kepada yayasan Red Bull, 'Wings for Life'. Selain itu, tiga laga tim nasional hingga 2030 akan digelar di Leipzig. Bagi Mintzlaff, itu adalah "gestur yang luar biasa". Klopp menandatangani kontrak dengan federasi yang juga berlaku hingga 2030 dan memulai masa jabatannya bulan ini dengan laga internasional melawan Belanda di Amsterdam.

Yan Diomande datang dari divisi kedua Spanyol ke RB Leipzig

Mintzlaff juga berbicara lebih rinci soal transfer Diomande, yang berarti tidak akan terjadi tanpa Klopp. Jelas atas saran Klopp, Leipzig merekrut pemain yang saat itu berusia 18 tahun tersebut dengan nilai fantastis 20 juta euro dari CD Leganes di divisi kedua Spanyol. Sebuah kesepakatan yang saat itu juga cukup menimbulkan keheranan di internal klub sendiri.

Begitulah kapten David Raum mengungkapkan tahun lalu: "Saya melihat nilai pasarnya pada musim panas lalu dan kemudian mengecek berapa banyak yang kami bayarkan. Setelah itu saya sempat bertanya apakah kami salah mengetik dalam penawaran atau sebenarnya apa masalahnya." Namun, keraguan Raum kemudian cepat hilang: "Setelah sesi latihan pertama, saya menemui Marcel Schäfer (direktur olahraga Leipzig, catatan redaksi) dan mengucapkan selamat kepadanya atas transfer ini."

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Faktanya, Klopp dan Schäfer memang menunjukkan insting yang tepat dalam kasus Diomande. Pemain Pantai Gading itu langsung tampil gemilang di Bundesliga, pindah ke Real Madrid dengan nilai 125 juta euro dan menjadi rekrutan termahal dalam sejarah di sana. Ini terjadi meski Mintzlaff, yang duduk di dewan pengawas RBL, beberapa pekan lalu masih menyatakannya tidak untuk dijual: "Di situ Anda bisa melihat bahwa saya sebagai anggota dewan pengawas memang tidak bisa memutuskan apa pun di Leipzig. Karena saya sudah mengatakan, saya tidak akan melepasnya." Meski begitu, tetap bisa dipahami bahwa pada akhirnya tercapai kesepakatan karena besarnya nilai transfer dan pihak-pihak yang terlibat: "Itu memang sebuah keputusan yang menurut saya juga dapat dipahami."