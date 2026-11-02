Pada menit ke-79 di Anfield Road, emosi dalam pertandingan yang memang berlangsung sengit memuncak. Kapten Arsenal Martin Ödegaard tampak kesakitan dan bertumpu pada lutut serta sikunya. Lalu datanglah Alexis Mac Allister. Pemain Liverpool bernomor punggung 10 itu membungkuk mendekati pemain Norwegia tersebut, mengatakan sesuatu kepadanya, lalu menepuk bagian belakang kepalanya. Hanya dengan bersikap sangat murah hati tepukan itu bisa dianggap sebagai bentuk kasih sayang atau dukungan.

Para pemain The Gunners tentu langsung bereaksi terhadap provokasi kepada kapten mereka. Bek kanan Jurrien Timber mengonfrontasi Mac Allister dan dalam hitungan detik, sekelompok pemain berbaju merah dan kuning pucat sudah berkerumun. Kemudian, Noni Madueke mengonfrontasi Mac Allister hingga keduanya berhadapan dahi dengan dahi. Terjadi kontak antara pemain timnas Inggris dan Argentina itu, lalu Mac Allister jatuh ke tanah seolah tersambar petir.

Wasit Andrew Madley kemudian mengeluarkan kartu: satu kartu kuning untuk Mac Allister dan satu untuk Timber. Madueke, yang sebelumnya sudah menerima kartu kuning, tidak mendapat hukuman atas dugaan sundulannya. Hal itu membuat para pendukung Liverpool sangat tidak senang.

Kata Neville dan Carragher soal aksi Mac Allister

Para pengamat di Sky Sports sepenuhnya setuju dengan keputusan wasit dan justru mengkritik keras Mac Allister. Gary Neville melihat adanya "sedikit dorongan dengan kepala", tetapi menilai reaksi pemain Liverpool itu "agak berlebihan". Ia berkata, "Bangun. Memalukan." Mantan pemain Manchester United itu juga mengecam pemain Argentina tersebut karena pukulannya kepada Ödegaard telah memicu seluruh keributan itu: "Itu tidak perlu."

Legenda sekaligus pendukung Liverpool Jamie Carragher berbicara lebih tegas. "Kita benar-benar harus bertindak tegas, menegur orang-orang itu dan berkata: 'Itu memalukan.' Ini harus berhenti, ini konyol. Saya tidak tahan melihatnya."

Mantan bek tengah itu menginginkan langkah bersama untuk mengatasi "urusan berhadapan kepala dengan kepala ini". Ia meminta kepala perwasitan Howard Webb, Liga Primer, dan para pelatih bertindak: "Mereka harus bersatu dan memastikan orang-orang tidak lagi mendapat kartu merah gara-gara hal sialan ini!"

Wasit video Stuart Attwell menilai kontak Madueke dengan Mac Allister "tidak mengandung kekerasan dan tidak brutal". Karena itu, ia tidak merekomendasikan kartu merah bagi pemain sayap Arsenal tersebut atas tindakan kekerasan.

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Jelas keputusan keliru? Timber menahan Isak di kotak penalti

Liverpool merasa dirugikan oleh keputusan wasit bukan hanya dalam insiden itu. Pada babak pertama, Madley dan timnya tidak memberikan penalti kepada Alexander Isak setelah Timber menarik jerseynya dengan kuat di kotak penalti. Akibat tarikan jersey itu, penyerang Swedia tersebut hanya terpaut sedikit dari menyambut umpan silang dengan kepala dan memanfaatkan peluang emas untuk mencetak gol.

Mantan kepala perwasitan Keith Hackett menyebut insiden itu sebagai keputusan yang jelas keliru. Pelatih Liverpool juga berpandangan sama. Andoni Iraola menduga Isak akan mendapat keputusan penalti jika ia menjatuhkan diri dalam insiden tersebut. "Seharusnya tidak begitu, tetapi kenyataannya memang demikian. Lain kali kami harus memberi tahu Alex agar jatuh ke tanah, kalau tidak, wasit tidak akan meniup peluit," kata pria asal Basque itu.

Berkat gol Kai Havertz (16'), Arsenal sang juara akhirnya memenangi pertandingan 1-0 dan kembali ke puncak klasemen. Manchester City dan Brighton & Hove Albion menjadi dua tim terdekat yang membuntuti klub London tersebut. Liverpool turun ke peringkat kelima, di bawah FC Chelsea, setelah menelan kekalahan kedua mereka musim ini.