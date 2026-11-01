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Bek Liverpool Ronald Araujo yakin timnya masih bisa meningkatkan performa meski telah memenangi lima pertandingan beruntun di semua kompetisi. Pemain asal Uruguay itu juga mengenang aksi tekelnya menggunakan kepala yang terkenal saat melawan Brighton, menjelang laga kontra juara Liga Primer Inggris Arsenal pada Minggu.

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Araujo optimistis saat Liverpool merangkai lima kemenangan beruntun

Liverpool menjamu juara Liga Primer Arsenal di Anfield pada Minggu dengan tekad memperpanjang rentetan kemenangan mereka menjadi enam pertandingan di semua kompetisi. Tim asuhan Andoni Iraola menghadapi laga ini setelah menang lewat adu penalti atas Chelsea di Carabao Cup pada pertengahan pekan.

Ronald Araujo, yang meraih penghargaan Pemain Terbaik Pertandingan saat melawan Brighton, yakin skuad Liverpool menunjukkan kemajuan signifikan.

Bek asal Uruguay itu menegaskan timnya belum mencapai potensi maksimal.

Araujo yakin Liverpool masih bisa meningkatkan performa

Berbicara menjelang pertemuan dengan tim asuhan Mikel Arteta, Araujo menyoroti perkembangan skuad di bawah Iraola. “Tidak diragukan lagi, kami sedang berada dalam periode yang bagus. Secara pribadi, saya yakin dengan tim yang kami miliki,” ujar Araujo.

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“Mungkin kami tidak mengawali dengan sebaik-baiknya, tetapi melihat tim yang kami miliki serta kerja dan filosofi yang diterapkan pelatih kepada kami, saya yakin tim ini akan terus berkembang.”

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“Kami sedang dalam fase perkembangan dan itu bagus karena berarti masih ada ruang untuk berkembang... Kami tidak boleh berpuas diri,” tambahnya.

Sang bek mengenang tekel dengan kepala yang viral saat melawan Brighton

Araujo membahas tekel dengan kepala yang kini terkenal, yang dilakukannya saat berada di tanah dalam kemenangan 2-0 Liverpool atas Brighton di liga baru-baru ini. “Pada akhirnya, itu hanya sebuah solusi. Saya sudah menjatuhkan diri ke tanah dan saya menggunakan kepala saya,” jelas Araujo sambil tersenyum.

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“Saya punya gairah besar dan begitulah cara saya menjalani sepak bola. Saya selalu seperti itu... Apa pun yang perlu saya lakukan untuk membantu tim, saya harus siap melakukannya.”

“Karena saya sudah terjatuh dan bola ada di sana, saya menggunakan kepala dan berhasil menyentuh bola. Itu luar biasa, tetapi itu bagian dari tugas saya,” tambahnya.

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Liverpool bersiap menghadapi ujian berat dari Arsenal

Araujo mengakui beratnya ujian yang menanti Liverpool saat menghadapi juara bertahan liga di Anfield.

“Ini pertandingan yang sulit. Kami akan menghadapi juara Liga Primer, finalis Liga Champions... Namun, kami juga punya senjata sendiri,” kata Araujo.

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Liverpool berfokus mengamankan tiga poin penting di hadapan pendukungnya sendiri.