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Sejak mengikuti pemusatan latihan DFB pertamanya di bawah arahan Jürgen Klopp sebagai pelatih timnas Jerman, performa Florian Wirtz juga terus menanjak bersama Liverpool FC. Apakah keduanya berkaitan?

Setidaknya, Klopp sendiri tidak berpandangan demikian. Dalam konferensi pers pada Kamis, ia ditanya soal rasio gol dan assist pemain istimewa asal Jerman itu yang jauh lebih baik bersama The Reds sejak laga-laga internasional pada akhir September dan awal Oktober. Menurut Klopp, faktor utamanya adalah "kualitas luar biasa" Wirtz.

"Saya selalu mengatakan bahwa Flo akan menemukan tempatnya di Liverpool seiring waktu. Itu masa yang sulit ketika ia datang. Sulit baginya untuk beradaptasi dengan tim yang tidak berfungsi seratus persen, karena saat itu ada hal-hal lain yang lebih penting," jelas Klopp menjelang laga Nations League melawan Serbia pada Jumat. Ia juga menyinggung kematian tragis Diogo Jota sebelum musim debut Wirtz dimulai.

Pada akhirnya, Klopp mengatakan ia "tidak heran" Wirtz semakin mampu menyesuaikan diri di Anfield Road "seiring waktu". Namun, ia juga membenarkan bahwa Wirtz adalah salah satu pemain timnas yang sering berkomunikasi dan bekerja "erat" dengannya. "Florian Wirtz dalam kondisi terbaiknya bisa sangat membantu kami mencapai tujuan kami," tegas pelatih timnas Jerman itu.

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Niclas Füllkrug, yang kembali ke skuad DFB, baru-baru ini juga menduga Klopp sudah memberikan pengaruh positif kepada Wirtz sejak awal masa jabatan pertamanya, yang dimulai pada akhir Juli. "Ia punya pemahaman khusus tentang Inggris dan bisa menilai situasi di sana," kata Füllkrug tentang Klopp. Ia kemudian mengungkapkan dugaannya terkait peningkatan performa Wirtz dalam beberapa pekan terakhir: "Saya membaca statistik Florian Wirtz sebelum dan sesudah pemanggilannya ke skuad besar, yakni sebelum dan sesudah ia pertama kali bekerja dengan Jürgen Klopp," jelasnya.

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"Rasanya ada seseorang yang membantunya dan mau mendengarkannya. Bisa bertukar pikiran dengan seseorang yang mengenal situasi dan tempat itu sangat membantu. Seseorang yang memahami keadaan di sana," tambah Füllkrug, merujuk pada masa lalu Klopp di Liverpool. "Pandangan luasnya terhadap keseluruhan situasi itu sangat membantu."

Getty Images

Apakah performa Wirtz di Liverpool FC juga meningkat sejak Klopp mengambil alih timnas?

Sebelum Wirtz untuk pertama kalinya mendapat bimbingan Klopp dalam skuad XXL pada September, ia mendapat kritik keras di Inggris, terutama dari pengamat televisi seperti Jamie Carragher, dan baru mencatatkan satu assist dalam enam laga kompetitif bersama The Reds. Sejak kembali dari pemusatan latihan DFB pertama pada era Klopp itu, ketika ia tampil luar biasa terutama melawan Serbia, Wirtz mencatatkan dua gol dan empat assist.

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Wirtz sendiri membenarkan besarnya perhatian pelatih timnas Jerman itu kepada para pemainnya, terutama dirinya. Ia juga menjelaskan seperti apa komunikasi mereka biasanya berlangsung ketika ia berada di Liverpool.

"Biasanya ia mengirim pesan singkat setelah pertandingan. Ia memberi selamat kepada saya jika semuanya berjalan baik, tetapi juga memberi tahu saya jika permainan saya kurang bagus," kata pemain berusia 23 tahun itu. Ia pun menyambut kritik yang mungkin diterimanya. Meski "tentu saja tidak pada saat itu juga", ia merasa sangat terbantu ketika Klopp menunjukkan kesalahan dalam permainannya dan secara tidak langsung berterima kasih kepadanya. "Tidak semua pelatih timnas meluangkan begitu banyak waktu untuk menonton pertandingan di klub dan memberikan pendapat. Saya sangat senang ia begitu peduli."

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Füllkrug juga menyampaikan hal serupa tentang Klopp pada Selasa. Pelatih timnas Jerman itu rupanya cukup mengejutkannya karena, dalam percakapan pribadi, Klopp menunjukkan pengetahuan terperinci tentang cara kerja dan permainan di Werder Bremen.

Klopp mengetahui "banyak hal" tentang "apa yang kami lakukan di Bremen, dan saya sangat menghargainya. Sebagai pelatih timnas, Anda tidak bisa menonton setiap pertandingan selama 90 menit, tetapi ia tahu cukup banyak dan menangkap hal-hal yang membuat saya terkejut secara positif, karena saya tidak mengharapkan itu dari seorang pelatih timnas," tegas Füllkrug.