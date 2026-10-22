Di sela-sela laga besar Liga Champions antara FC Bayern München dan Arsenal (2-2), pelatih timnas Jerman itu mula-mula mengungkapkan bahwa ia akan mengamati Nicolo Tresoldi di Brugge. "Nico adalah pemain muda yang hebat. Perkembangannya luar biasa dan potensi untuk berkembangnya masih sangat besar," kata Klopp kepada DAZN, sebelum membahas penyerang Jerman lain yang tengah tampil prima: "Niclas Füllkrug mencetak gol demi gol di Bundesliga, tetapi usianya 33 tahun. Itu bukan salah saya."

Klopp menjelaskan: "Kami punya kebutuhan saat ini, masa depan jangka menengah, dan masa depan jangka panjang. Untuk saat ini, tentu saja itu bisa berhasil, dalam jangka menengah juga, dan mungkin bahkan dalam jangka panjang. Jadi, sekarang kami harus melihat dulu." Namun, ia menegaskan bahwa usia Füllkrug sama sekali bukan alasan untuk mencoretnya: "Lionel Messi baru saja bermain di Piala Dunia pada usia, berapa ya, 39 atau 40 tahun. Jadi, itu bisa dilakukan. Namun, untuk sekarang saya senang Niclas sudah kembali dan bermain seperti sekarang, karena ia sempat mengalami masalah fisik, apa pun itu. Dan saat ini ia terlihat lebih bugar daripada sebelumnya. Jadi, semuanya baik-baik saja."

Klopp belum memastikan apakah Füllkrug masuk pertimbangan untuk pemanggilan berikutnya pada awal November. Catatan gol pemain berpengalaman itu jelas mendukung peluangnya. Sejak kembali ke Werder Bremen pada musim panas, setelah dua tahun yang buruk di West Ham United dan AC Milan, pemain yang telah mencatatkan 24 penampilan bersama timnas itu mencetak tujuh gol dalam tujuh pertandingan resmi. Ia memimpin daftar pencetak gol terbanyak Bundesliga bersama Patrick Schick dari Bayer Leverkusen.

Niclas Füllkrug bakal kembali ke timnas Jerman? Dukungan kian banyak

Direktur olahraga Rudi Völler baru-baru ini secara terbuka membuka peluang kembalinya Füllkrug ke timnas Jerman. "Pada akhirnya, yang menentukan adalah performa dan pelatih timnas," katanya kepada surat kabar Bild. Füllkrug terakhir kali tampil dengan lambang elang di dada pada Juni 2025, saat kalah 0-2 dari Prancis. Sejak itu, cedera berulang kali menghambatnya. Karena itulah, Füllkrug juga tidak pernah benar-benar mampu tampil meyakinkan selama masa singkatnya di Inggris dan Italia.

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Pemegang rekor penampilan timnas Jerman, Lothar Matthäus, juga baru-baru ini mendukung pemanggilan Füllkrug. Alasannya, Füllkrug adalah "sosok yang baik", "disukai", dan yang terpenting: "Ia mencetak gol, lebih banyak daripada siapa pun. Kalau itu bukan alasan yang kuat," katanya dalam sebuah acara sponsor pribadinya, Interwetten. Ia juga menekankan bahwa saat ini memang kurang ada pesaing: "Tentu saja kami kekurangan penyerang tengah seperti itu. Kami selalu membicarakan pemain muda. Namun, satu-satunya yang meyakinkan lewat gol dan punya alasan kuat untuk dipanggil adalah Niclas Füllkrug." Menurutnya, Kai Havertz, yang baru-baru ini kembali harus pulang karena cedera, bukanlah penyerang tengah murni. Tim Kleindienst kembali mengalami cedera di Borussia Mönchengladbach, sementara Nick Woltemade "masih mencari performa terbaiknya. Jürgen Klopp juga seharusnya melihat itu".

Namun, Füllkrug sendiri tidak ingin membahas perdebatan yang mulai muncul mengenai kemungkinan dirinya kembali ke timnas Jerman. "Saya akan senang, dan saya rasa saya selalu sangat menghormati media, jika media juga mulai menghormati saya. Kalau saya sudah mengatakan 44 kali bahwa saya tidak ingin membicarakan itu, alangkah baiknya kalau kita tidak membahasnya lagi," katanya akhir pekan lalu.

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Mengapa Nico Tresoldi kemungkinan belum dipanggil

Sementara itu, Tresoldi, yang mencetak sembilan gol dalam 13 pertandingan resmi, kemungkinan belum masuk pertimbangan untuk pemusatan latihan berikutnya. Pemain berdarah Jerman-Italia itu beberapa kali menegaskan belakangan ini bahwa ia baru ingin memilih tim nasional setelah Piala Eropa U-21 musim panas mendatang. Pemain berusia 22 tahun itu bisa membela Italia, Jerman, atau Argentina karena latar belakang keluarganya. Jika tampil di Nations League, ia tidak lagi punya pilihan itu.

Karena itu, Klopp mengisyaratkan kepada DAZN bahwa ia tidak ingin menekan Tresoldi. "Pemain muda itu harus mengambil keputusan ketika tiba waktunya untuk memutuskan. Dan itu sepenuhnya tidak masalah," katanya. Namun, secara umum, tim nasional "tidak perlu mengejar siapa pun". Ia menegaskan bahwa pernyataan itu "tidak ditujukan kepada Tresoldi".