Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Iklan
Jelajahi Betting di GOAL
FBL-ENG-PR-MAN UTD-BOURNEMOUTHGetty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

“Itu bukan perpisahan”: Michael Carrick buka suara soal kekhawatiran dipecat Manchester United setelah dipermalukan Bournemouth

Ikuti GOAL di Google

Michael Carrick menegaskan dirinya belum berpamitan dengan Manchester United, meski kekalahan memalukan 3-0 dari Bournemouth menimbulkan pertanyaan serius tentang masa depannya. Manajer yang tengah mendapat tekanan itu mengaku sama sekali tidak tahu soal kemungkinan dirinya dipecat, sementara klub menjalani awal musim terburuk dalam empat dekade.

Iklan

Awal musim terburuk dalam 40 tahun

Carrick menghadapi tekanan besar setelah United menelan kekalahan 3-0 dari Bournemouth yang memukul mental tim. Kekalahan terbaru itu berarti klub kini menjalani awal musim terburuknya dalam 40 tahun.Kekalahan telak di kandang tersebut terjadi setelah United dibantai Como 4-1 hanya beberapa hari sebelumnya. Dua penampilan buruk beruntun ini membuat posisi Carrick di ujung tanduk, sementara suporter tim tamu mengejeknya dengan lantang saat kekalahan terbaru itu.

Meski mendapat sambutan tidak bersahabat dari suporter tim tamu, Carrick disambut hangat oleh pendukung United ketika menuju lorong stadion. Namun, masa depannya di klub masih sangat tidak pasti.

Pelatih membantah telah berpamitan

Di tengah sorotan yang kian tajam, Carrick sepenuhnya membantah anggapan bahwa ia sedang berpamitan kepada para suporter. Ia menegaskan tetap menjalankan tugasnya meski spekulasi terus beredar.

Carrick mengonfirmasi bahwa ia sempat berbicara singkat dengan kepala eksekutif Omar Berrada dan direktur olahraga Jason Wilcox seusai pertandingan. Namun, ia sama sekali tidak tahu apakah jajaran petinggi klub pada akhirnya akan memecatnya.

Iklan
Iklan

“Saya tidak sedang berpamitan,” jelas Carrick, seperti dikutip Independent. “Kami hanya berbicara singkat seperti biasa setelah pertandingan, tidak ada yang di luar kebiasaan. Saya akan melihat apa yang terjadi. Saya sepenuhnya memahami situasinya.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya
CHE

CHE

Premier League

31 Okt 2026

MUN

MUN

“Sejujurnya, saya tidak mengharapkan sesuatu yang khusus. Saya tetap menjalani semuanya seperti biasa. Saya mencintai tempat ini. Saya akan selalu melakukan apa yang menurut saya terbaik bagi klub sepakbola ini, apa pun keputusan yang diambil mengenai apa pun. Jadi, kurang lebih begitulah. Saya tidak mengharapkan keputusan tertentu.”

Ruang ganti turut terpukul

Rentetan hasil buruk ini sangat memengaruhi kondisi emosional skuad. Carrick menegaskan para pemainnya sungguh peduli dan ingin membalikkan tren negatif mereka saat ini. Sang pelatih juga menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan yang diterimanya dari tribune di tengah masa sulit.

Iklan

“Saat ini ada banyak emosi di ruang ganti, banyak kekecewaan, banyak pemain yang sangat terpukul dan kecewa,” ungkapnya. “Bukan berarti mereka tidak peduli atau ingin berada dalam situasi ini. Para pemain yang sudah saya ajak bicara, saya belum berbicara dengan semuanya satu per satu, sangat terpengaruh oleh keadaan ini.”

Carrick menambahkan: “Saya merasakan emosi yang campur aduk melihat respons suporter seperti itu. Saya merasakan kedekatan dan apresiasi dari para suporter, dan saya sangat menghargainya.”

Iklan

Laga krusial melawan Chelsea menanti

Carrick hanya bisa menunggu keputusan direksi United mengenai kelanjutan pekerjaannya. Jika jajaran petinggi klub memilih mempertahankannya, ia menghadapi tugas berat untuk menyelamatkan musim ini. Waktu untuk mengatasi kelemahan pertahanan yang terus berlanjut dan memulihkan kepercayaan diri skuad semakin menipis. Manchester United selanjutnya akan menghadapi Chelsea dalam laga krusial Premier League akhir pekan ini.

Mengawali karier sebagai penulis magang di GOAL Indonesia pada awal 2021, Yosua kemudian diangkat menjadi jurnalis di tahun yang sama dan hingga kini konsisten menulis dengan fokus utama pada Real Madrid serta jagat La Liga Spanyol.

Lahir dan besar di Salatiga, kecintaan Yosua pada sepakbola berakar pada klub lokal, PSISa Salatiga serta PSIS Semarang. Namun, perjalanan cintanya tidak berhenti di sana. Aksi duo kidal Real Madrid, Raul Gonzalez dan Guti Hernandez, memperkenalkan Yosua pada dunia sepakbola Eropa dan menumbuhkan rasa kagum yang kemudian berkembang menjadi spesialisasi profesional.

Terjun meliput langsung Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia menjadi salah satu pengalaman paling berkesan baginya. Di turnamen itu, Yosua berkesempatan bertemu sekaligus mewawancarai para wonderkid yang kini mulai bersinar di level elite: Marc Guiu, Franco Mastantuono hingga Claudio Echeverri.

Bidang keahlian Yosua di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Mengulas dunia La Liga Spanyol, khususnya Real Madrid

  • Analisis preview pertandingan dengan pendekatan taktik dan naratif

  • Editorial sepakbola internasional

  • Penelusuran pemain muda dan perkembangan talenta global

 

XI Sepanjang Masa Yosua (4-3-3): Iker Casillas; Dani Alves, Sergio Ramos, Carles Puyol, Roberto Carlos; Luka Modric, Guti Hernandez, Xavi Hernandez; Lionel Messi, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo