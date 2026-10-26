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Michael Carrick menegaskan dirinya belum berpamitan dengan Manchester United, meski kekalahan memalukan 3-0 dari Bournemouth menimbulkan pertanyaan serius tentang masa depannya. Manajer yang tengah mendapat tekanan itu mengaku sama sekali tidak tahu soal kemungkinan dirinya dipecat, sementara klub menjalani awal musim terburuk dalam empat dekade.

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Awal musim terburuk dalam 40 tahun

Carrick menghadapi tekanan besar setelah United menelan kekalahan 3-0 dari Bournemouth yang memukul mental tim. Kekalahan terbaru itu berarti klub kini menjalani awal musim terburuknya dalam 40 tahun.Kekalahan telak di kandang tersebut terjadi setelah United dibantai Como 4-1 hanya beberapa hari sebelumnya. Dua penampilan buruk beruntun ini membuat posisi Carrick di ujung tanduk, sementara suporter tim tamu mengejeknya dengan lantang saat kekalahan terbaru itu.

Meski mendapat sambutan tidak bersahabat dari suporter tim tamu, Carrick disambut hangat oleh pendukung United ketika menuju lorong stadion. Namun, masa depannya di klub masih sangat tidak pasti.

Pelatih membantah telah berpamitan

Di tengah sorotan yang kian tajam, Carrick sepenuhnya membantah anggapan bahwa ia sedang berpamitan kepada para suporter. Ia menegaskan tetap menjalankan tugasnya meski spekulasi terus beredar.

Carrick mengonfirmasi bahwa ia sempat berbicara singkat dengan kepala eksekutif Omar Berrada dan direktur olahraga Jason Wilcox seusai pertandingan. Namun, ia sama sekali tidak tahu apakah jajaran petinggi klub pada akhirnya akan memecatnya.

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“Saya tidak sedang berpamitan,” jelas Carrick, seperti dikutip Independent. “Kami hanya berbicara singkat seperti biasa setelah pertandingan, tidak ada yang di luar kebiasaan. Saya akan melihat apa yang terjadi. Saya sepenuhnya memahami situasinya.

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“Sejujurnya, saya tidak mengharapkan sesuatu yang khusus. Saya tetap menjalani semuanya seperti biasa. Saya mencintai tempat ini. Saya akan selalu melakukan apa yang menurut saya terbaik bagi klub sepakbola ini, apa pun keputusan yang diambil mengenai apa pun. Jadi, kurang lebih begitulah. Saya tidak mengharapkan keputusan tertentu.”

Ruang ganti turut terpukul

Rentetan hasil buruk ini sangat memengaruhi kondisi emosional skuad. Carrick menegaskan para pemainnya sungguh peduli dan ingin membalikkan tren negatif mereka saat ini. Sang pelatih juga menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan yang diterimanya dari tribune di tengah masa sulit.

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“Saat ini ada banyak emosi di ruang ganti, banyak kekecewaan, banyak pemain yang sangat terpukul dan kecewa,” ungkapnya. “Bukan berarti mereka tidak peduli atau ingin berada dalam situasi ini. Para pemain yang sudah saya ajak bicara, saya belum berbicara dengan semuanya satu per satu, sangat terpengaruh oleh keadaan ini.”

Carrick menambahkan: “Saya merasakan emosi yang campur aduk melihat respons suporter seperti itu. Saya merasakan kedekatan dan apresiasi dari para suporter, dan saya sangat menghargainya.”

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Laga krusial melawan Chelsea menanti

Carrick hanya bisa menunggu keputusan direksi United mengenai kelanjutan pekerjaannya. Jika jajaran petinggi klub memilih mempertahankannya, ia menghadapi tugas berat untuk menyelamatkan musim ini. Waktu untuk mengatasi kelemahan pertahanan yang terus berlanjut dan memulihkan kepercayaan diri skuad semakin menipis. Manchester United selanjutnya akan menghadapi Chelsea dalam laga krusial Premier League akhir pekan ini.