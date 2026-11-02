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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

“Itu bukan penalti”: Jose Mourinho kecam inkonsistensi VAR usai kontroversi penalti Real Madrid

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Real Madrid meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Racing Santander, tetapi laga tersebut dibayangi keputusan penalti kontroversial yang melibatkan Kylian Mbappe. Jose Mourinho dan mantan wasit Eduardo Iturralde Gonzalez sama-sama mengecam keras tidak adanya intervensi VAR dalam insiden tersebut.

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Real Madrid menang dengan mudah

Madrid meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Racing Santander di El Sardinero. Namun, kemenangan telak di laga tandang itu dibayangi keputusan penalti yang sangat kontroversial dalam insiden yang melibatkan Mbappe.

Penalti diberikan menyusul insiden yang melibatkan penyerang asal Prancis tersebut. Keputusan itu langsung memicu perdebatan, dengan para pengkritik mempertanyakan apakah pelanggaran benar-benar terjadi dan mengapa video assistant referee tidak turun tangan.

Mourinho pertanyakan keputusan VAR

Mourinho segera menyampaikan penilaiannya atas insiden kontroversial tersebut. Sang pelatih mengungkapkan bahwa ia meninjau rekamannya melalui tablet dan langsung merasa para ofisial telah melakukan kesalahan yang jelas.

"Mereka begitu sering mengubahnya, dan detail-detail kecilnya sedemikian rupa sehingga orang tidak tahu bahwa itu sama sekali bukan penalti oleh [Aurelien] Tchouameni karena bola memantul," jelas Mourinho di situs web resmi klub. "Itu sama sekali bukan penalti. Ketika wasit menunjuk titik putih, saya tetap tenang karena dari jarak 60 meter, saya tidak bisa melihatnya. Namun, setelah melihatnya di iPad, saya berpikir, jika VAR tidak melakukan kesalahan, itu bukan penalti.

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"Menurut saya, wasit sangat baik secara teknis dan disiplin. Ia mengeluarkan beberapa kartu kuning, dan hanya itu. Pertandingannya sulit dan berlangsung sengit. Bagi saya, jelas itu bukan penalti."

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Mantan wasit tuntut konsistensi lebih baik

Mantan wasit Gonzalez sepenuhnya sependapat dengan penilaian keras Mourinho. Ia mengecam kurangnya konsistensi dari para petugas VAR, dengan membandingkan insiden itu dengan situasi serupa dalam pertandingan Getafe melawan Sevilla beberapa jam sebelumnya.

"Jika VAR turun tangan dalam laga Getafe-Sevilla karena tangan mengenai wajah, VAR juga harus turun tangan dalam insiden ini; jika tidak, tidak ada konsistensi dalam perwasitan," kata Iturralde Gonzalez, seperti dikutip Mundo Deportivo.

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Ia heran melihat perbedaan standar yang diterapkan dalam kedua pertandingan dalam rentang waktu yang begitu singkat. Ia menyimpulkan: "Mengapa dalam selang satu jam VAR turun tangan di Getafe, tetapi tidak di Santander untuk insiden yang sangat, sangat mirip? Bagi saya, itu bukan penalti."

Fokus pada pertandingan mendatang

Penalti kontroversial itu pada akhirnya membantu Madrid mengamankan tiga poin di laga tandang. Real Madrid kini akan mengalihkan fokus ke pertandingan domestik dan Eropa berikutnya. Tim asuhan Mourinho akan bertandang menghadapi AEK di Liga Champions pada Rabu, sebelum berhadapan dengan Valencia pada akhir pekan.

Mengawali karier sebagai penulis magang di GOAL Indonesia pada awal 2021, Yosua kemudian diangkat menjadi jurnalis di tahun yang sama dan hingga kini konsisten menulis dengan fokus utama pada Real Madrid serta jagat La Liga Spanyol.

Lahir dan besar di Salatiga, kecintaan Yosua pada sepakbola berakar pada klub lokal, PSISa Salatiga serta PSIS Semarang. Namun, perjalanan cintanya tidak berhenti di sana. Aksi duo kidal Real Madrid, Raul Gonzalez dan Guti Hernandez, memperkenalkan Yosua pada dunia sepakbola Eropa dan menumbuhkan rasa kagum yang kemudian berkembang menjadi spesialisasi profesional.

Terjun meliput langsung Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia menjadi salah satu pengalaman paling berkesan baginya. Di turnamen itu, Yosua berkesempatan bertemu sekaligus mewawancarai para wonderkid yang kini mulai bersinar di level elite: Marc Guiu, Franco Mastantuono hingga Claudio Echeverri.

Bidang keahlian Yosua di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Mengulas dunia La Liga Spanyol, khususnya Real Madrid

  • Analisis preview pertandingan dengan pendekatan taktik dan naratif

  • Editorial sepakbola internasional

  • Penelusuran pemain muda dan perkembangan talenta global

 

XI Sepanjang Masa Yosua (4-3-3): Iker Casillas; Dani Alves, Sergio Ramos, Carles Puyol, Roberto Carlos; Luka Modric, Guti Hernandez, Xavi Hernandez; Lionel Messi, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo