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Paris Saint-Germain mendapat kabar buruk: dua penyerang andalan mereka, Desire Dou dan Khvicha Kvaratskhelia, akan absen hingga akhir musim akibat cedera lutut yang sama. Meski kehilangan keduanya menjadi pukulan berat bagi kedalaman skuad, pelatih Luis Enrique tetap yakin akan peluang klub di Ligue 1 dan kompetisi Eropa.

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Dua cedera ACL membuat PSG kehilangan penyerang andalan

Kemenangan 3-2 atas Nice di Ligue 1 pada Sabtu harus dibayar mahal oleh juara Prancis itu setelah Doue mengalami robekan ligamen krusiatum anterior. Sang penyerang akan absen hingga akhir musim, setelah mencatatkan tiga gol dan dua assist dalam tiga penampilan di Liga Champions musim ini.

Cederanya sama dengan yang dialami sesama penyerang, Kvaratskhelia, saat kemenangan atas Barcelona bulan lalu. Meski kehilangan kedua pemain penting tersebut , Luis Enrique menegaskan PSG tidak akan mencari tambahan pemain di bursa transfer Januari.

Luis Enrique menolak panik di bursa transfer dan menuntut ketangguhan

Berbicara menjelang laga Eropa pada Rabu, pelatih PSG itu yakin skuadnya mampu mengatasi kemunduran tersebut. “Kami tidak perlu merekrut pemain di bursa transfer. Merekrut pemain hanya untuk enam bulan bukan gaya kami,” kata Luis Enrique. “Kami puas dengan skuad kami.

“Yang terpenting, kami tidak takut pada apa pun. Kami percaya pada kemampuan dan ketangguhan kami. Kami sedih untuk para pemain yang cedera, tetapi motivasi kami adalah berbagi lebih banyak momen indah bersama mereka pada musim-musim mendatang.”

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Alih-alih terus memikirkan nasib buruk, ia menegaskan para pemainnya harus mengandalkan mentalitas yang telah mereka buktikan. Ia menambahkan: “Apakah kami akan mulai menangis dan mengeluh? Tidak, bukan begitu cara sebuah tim bekerja.

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“Begitulah sepak bola di level tertinggi. Semua tim dan semua pelatih tahu itu. Cedera bisa terjadi. Tim ini telah menunjukkan ketangguhannya selama tiga tahun terakhir. Kami selalu bangkit. Saat ini kami menghadapi tantangan dan harus tetap termotivasi untuk terus berkembang.”

Juara bertahan Eropa menghadapi ujian besar atas kedalaman skuad

Menggantikan kontribusi Kvaratskhelia dan Doue dengan pemain yang sudah ada menjadi ujian besar di Parc des Princes. Keduanya berperan penting dalam membawa PSG meraih gelar Liga Champions dua musim berturut-turut, dengan total gabungan 23 gol dan 17 assist dalam dua musim tersebut.

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Tanpa tambahan pemain pada Januari, skuad yang ada kini harus menyamai kontribusi itu agar PSG dapat terus bersaing di Ligue 1 dan kompetisi Eropa.

PSG akan bertemu kembali dengan Roma dalam perburuan kemenangan kelima beruntun di Eropa

PSG kembali berlaga pada Rabu malam melawan Roma, klub yang pernah dilatih Luis Enrique pada musim 2011-12 . Berada di puncak klasemen fase liga sebelum pertandingan kelima, sang juara bertahan membidik kemenangan kelima dari lima laga untuk memperkuat posisi mereka dalam perebutan tempat di babak 16 besar.

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“Masa saya di Roma sangat istimewa bagi saya,” katanya. “Saya punya kenangan indah di sana. Kota itu luar biasa; saya mendapat pengalaman yang menyenangkan sebagai pelatih di sana, dan saya telah menerima semua yang terjadi pada saya selama berada di sana.

“Tentu kami senang kembali berlaga di Liga Champions, terutama di kandang. Pertandingan ini akan sangat berbeda dari apa pun yang pernah kami alami sebelumnya. Mereka adalah tim yang bertahan dengan cara yang unik, tetapi kami menantikannya.”