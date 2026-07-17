"Itu bukan gaya kami".. Agen Mohamed Salah memicu spekulasi mengenai masa depannya

Rami Abbas, agen pemain asal Mesir Mohamed Salah, mantan bintang Liverpool, menanggapi laporan media yang mengklaim bahwa sang pemain telah memutuskan masa depannya, dengan menyatakan bahwa ia akan menentukan tujuan berikutnya “dalam waktu dekat”.

Salah sedang bersiap untuk memulai petualangan baru setelah mengakhiri karier legendarisnya bersama Liverpool, di mana ia menghabiskan 9 tahun dan meraih berbagai gelar individu maupun tim.

Abbas mengatakan, melalui akunnya di platform “X”, hari Jumat ini, “Kami masih belum tahu di mana Mohamed Salah akan bermain pada musim depan, tetapi mungkin kami akan mengetahuinya dalam waktu dekat.”

Ia menambahkan, “Bukan gaya kami untuk terlibat dalam negosiasi atau diskusi dengan klub-klub yang tidak diinginkan oleh Mohamed Salah, hanya untuk memicu kontroversi atau sensasi media.”

Pernyataan Abbas ini muncul setelah munculnya laporan media yang mengklaim bahwa agen asal Kolombia tersebut telah melakukan negosiasi dengan Besiktas sebagai langkah awal untuk kepindahan Salah ke klub Turki tersebut.

Para pendukung Besiktas meneriakkan nama Salah selama konferensi pers pengumuman transfer Leandro Trossard, yang datang dari Arsenal, pada Kamis kemarin.

Laporan lain juga mengaitkan Salah dengan sejumlah klub Eropa, serta klub-klub di Liga Profesional Saudi Roshen dan Liga Amerika.

Masa depan Salah masih belum jelas, namun pernyataan Abbas mengindikasikan bahwa keputusan mengenai klub mana yang akan ia bela pada musim 2026-2027 sudah hampir final.

Sebelumnya, Salah memimpin timnas Mesir meraih lolosnya yang bersejarah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, sebelum “Al-Fara’una” tersingkir dari turnamen tersebut setelah dikalahkan Argentina dengan skor 2-3 dalam pertandingan yang kontroversial.