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Mykhailo Mudryk menuduh Andriy Shevchenko berbohong saat perselisihan sengit terkait skorsingnya akibat pelanggaran doping kian memanas. Pemain pinjaman Tottenham Hotspur itu mengklaim memiliki bukti kuat bahwa Asosiasi Sepak Bola Ukraina sengaja menyesatkan penyelidikan atas hasil tes positifnya.

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Mudryk sebut Shevchenko berbohong

Perselisihan sengit seputar skorsing panjang Mudryk akibat pelanggaran doping kini semakin memanas. Pemain sayap Tottenham itu secara terbuka menuduh presiden Asosiasi Sepak Bola Ukraina (UAF), Shevchenko, berbohong. Mudryk, yang saat ini dipinjam dari Chelsea selama satu musim, dijatuhi skorsing yang berlaku dari November 2024 hingga Juli 2026.

Skorsing itu dijatuhkan setelah hasil tesnya positif untuk zat terlarang meldonium. Penyerang tersebut dengan tegas menyalahkan UAF atas hasil tes positifnya dan skorsing yang menyusul. Ia meyakini zat terlarang itu masuk ke tubuhnya saat menjalani tugas internasional bersama Ukraina.

Shevchenko tuding ada upaya mengalihkan kesalahan

Saling bantah ini semakin memanas setelah pernyataan Shevchenko baru-baru ini . Mantan penyerang Chelsea dan AC Milan itu menuding perwakilan Mudryk berulang kali meminta seorang pegawai UAF untuk secara keliru mengaku bertanggung jawab atas hasil tes positif tersebut.

Shevchenko menyebut keluhan pemain sayap itu sebagai "fitnah tanpa dasar terhadap orang-orang kami" dan menuntut agar pernyataan tersebut ditarik kembali. Namun, Mudryk membantah keras tudingan itu melalui pernyataan yang dirilis pada Jumat.

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"Baik saya maupun perwakilan saya tidak pernah mengajukan permintaan seperti itu," tegas Mudryk, seperti dikutip BBC, seraya membantah tudingan tersebut secara tegas.

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Mudryk klaim punya bukti upaya menutupi kasus

Mudryk bersikeras bahwa UAF secara aktif berupaya menyesatkan penyelidikan untuk menjauhkan badan pengelola itu dari skandal tersebut. Ia juga menuduh federasi berulang kali lambat merespons dan sengaja menahan dokumen penting dari para pengacaranya.

"Saya dan tim saya berulang kali meminta UAF membantu mencari tahu bagaimana saya mungkin terpapar meldonium dan siapa, jika ada, yang mungkin bertanggung jawab," jelas Mudryk. "Dalam beberapa surat kepada UAF saat itu, pengacara saya menegaskan bahwa kami mencari informasi yang benar dan dapat diverifikasi secara independen. Salah satu surat itu dibocorkan UAF kepada media hari ini dan dengan jelas menunjukkan bahwa pengacara saya menginginkan 'informasi yang benar, dapat diverifikasi, dan dapat dipercaya.

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"Selain itu, UAF berulang kali tidak membantu dan bahkan berusaha menyesatkan tim saya untuk menjauhkan diri dari kasus ini. Sebagai contoh, staf UAF memberikan kesaksian dalam sidang saya bahwa saya tidak menggunakan suplemen UAF, dan Pak Shevchenko mengulangi pernyataan itu dalam pernyataannya, tetapi saya memiliki pesan WhatsApp yang membuktikan bahwa saya menggunakan produk mereka selama pemusatan latihan mereka. Artinya, saya memiliki bukti bahwa pernyataan yang berulang kali mereka sampaikan itu keliru."

Perselisihan berpotensi berlarut-larut

Perseteruan terbuka ini menunjukkan hubungan antara pemain aktif Ukraina yang paling dikenal dan federasi sepak bola nasional telah rusak sepenuhnya. Masa depan Mudryk di tim nasional kini tampak sangat suram selama Shevchenko masih memimpin federasi.