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Morgan Rogers membela rekan setimnya di Chelsea, Cole Palmer, dengan penuh semangat dan menyebut tudingan bahwa gelandang itu kurang berkomitmen kepada tim nasional Inggris sebagai “kebohongan”. Pernyataan tersebut muncul setelah pelatih Inggris, Thomas Tuchel, sebelumnya mempertanyakan ketersediaan Palmer menyusul beberapa kali pengunduran dirinya dari skuad akibat cedera.

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Rogers bantah tudingan yang disebutnya 'omong kosong'

Bintang Chelsea itu angkat bicara untuk mendukung Palmer, menyusul anggapan bahwa pemain berusia 24 tahun tersebut tidak sepenuhnya berkomitmen membela Inggris. Perdebatan memanas setelah Tuchel menyebut Palmer telah melewatkan beberapa kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya karena absen dari beberapa periode pertandingan internasional terakhir akibat masalah otot. Meski Palmer kini sudah bugar, ia tidak masuk skuad untuk laga Nations League melawan Kroasia dan Spanyol pada November.

Rogers tumbuh bersama Palmer di sistem pembinaan pemain muda Manchester City sehingga merasa mengenal situasinya dengan baik. Setelah Inggris meraih kemenangan 2-1 atas Kroasia di Wembley, Rogers menyampaikan pandangannya tentang sorotan terhadap pengatur serangan Chelsea itu. "Itu bohong. Dia ingin berada di sini. Dia ingin dipanggil dan ingin datang untuk membela negaranya, seperti yang selalu dia lakukan. Orang-orang hanya melihatnya sebagai berita dan mengatakan hal yang paling mudah," ujar Rogers kepada BBC Radio 5 Live.

Menjaga karier untuk jangka panjang

Inti persoalannya tampaknya terletak pada kondisi fisik Palmer dalam jangka panjang. Sejak musim ketika ia mulai bersinar di Stamford Bridge, gelandang kreatif itu menghadapi masalah cedera berulang yang membuatnya hanya tampil tiga kali bersama tim nasional dalam dua tahun terakhir. Rogers menjelaskan bahwa Palmer terpaksa mengambil keputusan sulit terkait kondisi tubuhnya agar bisa tampil di level tertinggi selama bertahun-tahun mendatang, alih-alih mengambil risiko mengalami cedera serius.

"Kita semua tahu dia mengalami tahun yang sulit akibat cedera tahun lalu, dan saya tahu secara pribadi dia terus menangani cedera-cedera itu sejak saat itu. Dia sempat berada dalam kondisi mental yang cukup terpuruk akibat cederanya tahun lalu dan tidak merasa bisa tampil 100% seperti biasanya di lapangan. Jadi, dia ingin berada di sini dan ingin menjadi versi terbaik dirinya. Tentu saja dia ingin, siapa yang tidak? Namun, dia juga harus memperhatikan kondisi tubuhnya," tambah Rogers.

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Keinginan membela Inggris

Rogers juga menjelaskan kondisi mental Palmer, dengan menegaskan bahwa pemain itu sangat ingin mengenakan seragam Inggris. Ia menepis anggapan bahwa Palmer ragu membela negaranya, seraya menunjuk kecintaannya yang jelas terhadap sepakbola. Rogers meminta para pengkritik lebih berempati. Menurutnya, mengatur beban bermain penting demi "kebaikan bersama" bagi sang pemain dan tim nasional dalam jangka panjang.

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"Dia ingin bermain selama 10 hingga 15 tahun, jadi dia juga harus menjaga dirinya. Jika dia harus mengatur kondisinya dalam jangka pendek demi kebaikan bersama, maka itulah yang harus dia lakukan dan Anda harus mendukungnya sepenuhnya. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Inggris atau keengganan bermain untuk Inggris. Sungguh omong kosong jika orang-orang mempertanyakan seseorang yang ingin bermain untuk Inggris. Anda bisa melihat kegembiraan dan senyum di wajahnya, betapa dia mencintai sepakbola. Jadi, sejujurnya saya tidak mengerti, dan dia juga tidak mengerti. Namun, ini sesuatu yang harus dia hadapi. Saya bisa meyakinkan Anda bahwa dia ingin berada di sini dan ingin membela negaranya," kata Rogers.

Inggris memburu gelar Nations League di Madrid

Inggris memastikan tempat di perempat-final UEFA Nations League setelah meraih kemenangan susah payah atas Kroasia, dalam laga yang juga menjadi tonggak bersejarah bagi kapten mereka, Harry Kane. Rogers membuka keunggulan Inggris, tetapi Kroasia menunjukkan perlawanan dengan gol penyeimbang Peter Sucic pada awal babak kedua. Momen penentu terjadi pada menit ke-64 ketika Kane, yang mencatatkan rekor penampilan ke-126 bersama tim nasional, dengan tenang mengeksekusi penalti penting untuk memastikan kemenangan.

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Selanjutnya, Rogers dan rekan-rekan setimnya berharap dapat membawa momentum positif ini ke laga tandang penting pada Minggu, ketika mereka bertandang ke Madrid untuk menghadapi Spanyol. Kemenangan atas juara bertahan Eropa itu akan memastikan Inggris merebut posisi puncak Grup A3 Nations League yang sangat diincar.