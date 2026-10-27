Hal itu dilaporkan pakar transfer Florian Plettenberg dari Sky. "Bayern sudah menjajaki kemungkinan itu pada musim panas. Ada pembicaraan di balik layar dan transfer itu juga bisa saja terjadi," katanya mengenai upaya Bayern merekrut peserta Piala Dunia asal Kroasia tersebut. Vuskovic dipinjamkan klubnya, Tottenham Hotspur, ke Hamburger SV untuk musim 2025/26 dan tampil mengesankan di sana, baik dari segi permainan maupun statistik.

Namun, HSV tidak mampu membiayai transfer permanen bek tengah itu seperti yang mereka inginkan. Vuskovic akhirnya pindah dari Spurs ke Brighton dengan biaya transfer 54 juta euro. Di bawah asuhan pelatih Fabian Hürzeler, ia langsung menjadi pemain inti dan masuk susunan pemain awal Seagulls dalam seluruh pertandingan Liga Primer Inggris.

Menurut laporan tersebut, FCB juga sangat berminat kepada Vuskovic. "Bayern memutuskan pada musim panas untuk tidak merekrutnya karena mereka mengatakan: kami mengandalkan Upamecano, kami mengandalkan Tah, kami mengandalkan Min-jae Kim," ungkap Plettenberg.

Mengapa FC Bayern tidak ingin merekrut Luka Vuskovic?

Kim, khususnya, menunjukkan peningkatan pada fase akhir musim lalu dan kini menjadi alternatif nyata bagi Jonathan Tah. Saat ini, keduanya berbagi waktu bermain sebagai pendamping Dayot Upamecano. Sebelumnya, Kim sempat dianggap sebagai kandidat untuk dijual oleh Bayern, tetapi kini hal itu tidak lagi menjadi pembahasan di FCB.

Menurut laporan tersebut, upaya baru Bayern untuk merekrut Vuskovic untuk sementara dikesampingkan. "Transfer itu saat ini tidak menjadi pembahasan karena sekalipun Bayern mengejarnya musim panas mendatang, berapa harganya? 70, 80, 90 juta euro," kata Plettenberg, merujuk pada awal kiprah pemain Kroasia itu yang bagus di Liga Primer Inggris, setelah harganya sudah mahal pada musim panas lalu.