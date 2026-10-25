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Pelatih Lazio, Gennaro Gattuso, menyerukan ketenangan setelah timnya naik ke puncak klasemen Serie A berkat kemenangan krusial atas Parma. Meski posisi mereka saat ini memicu antusiasme, mantan pelatih Milan itu menegaskan bahwa Lazio harus tetap fokus pada perkembangan jangka panjang, bukan teralihkan oleh posisi di klasemen.

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Fokus pada perjalanan, bukan klasemen

Lazio berada dalam posisi kuat di puncak klasemen Serie A, tetapi Gattuso bertekad menjaga para pemainnya tetap membumi. Ketika para suporter mulai bermimpi meraih trofi, Gattuso menepis pembicaraan tentang perburuan gelar pada tahap yang masih dini ini. Fokusnya tetap pada kemajuan klub secara bertahap dan hubungan dengan para suporter. Sang pelatih menegaskan bahwa meski timnya terus berkembang, mereka harus tetap rendah hati agar momentum yang dibangun lewat kerja keras di lapangan latihan tidak hilang.

"Klasemen? Itu bergantung pada kami, tetapi menurut saya kami harus memikirkan satu pertandingan demi satu pertandingan. Puncak klasemen bukan perhatian kami, kami tidak punya urusan berada di sana, tetapi kami sedang menulis satu halaman kecil dalam sejarah klub ini. Di setiap pertandingan, semakin banyak orang datang ke stadion. Saya berterima kasih kepada Curva yang datang menyambut tim. Kami harus tetap rendah hati dan terus melangkah, lalu pada akhirnya kita akan lihat sejauh mana kami melaju," kata Gattuso kepada Sky Sport Italia.

Menjaga mentalitas yang tepat untuk meraih sukses

Merefleksikan penampilan timnya yang semakin baik seiring berjalannya pertandingan melawan Parma, sang pelatih mencatat perubahan besar dalam pendekatan skuadnya. Ia menyoroti bagaimana timnya bangkit dari awal pertandingan yang lamban hingga akhirnya mendominasi dan mengamankan tiga poin yang dibutuhkan untuk mencapai puncak klasemen.

"Mentalitas kami sangat bagus. Pada babak pertama kami lamban dan terlihat agak bodoh, tetapi pada babak kedua kami bangkit. Dalam dua pertandingan terakhir kami membaik, kami tidak kehilangan fokus di tengah pertandingan, dan kami harus terus seperti ini. Kondisi fisik kami bagus. Ketika kami mulai bergerak, kami bisa menyulitkan lawan. Kami tidak boleh bermain dengan tempo rendah karena jika melakukannya, kami tidak berbahaya," jelas sang pelatih.

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Gattuso yakin timnya akhirnya benar-benar menyerap pelajaran dari fase sebelumnya pada musim ini. "Tim ini memiliki mentalitas yang terlihat dari cara bermain, cara bekerja, dan cara mereka menjalani pertandingan. Kami telah menuntaskan langkah yang saya lihat saat melawan Juventus," tambahnya.

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Kondisi bugar memberi Lazio keunggulan di kompetisi domestik

Salah satu faktor di balik kebangkitan Lazio adalah tidak adanya kewajiban bermain di kompetisi Eropa pada tengah pekan, berbeda dengan beberapa rivalnya. Jadwal yang lebih ringan ini memungkinkan Gattuso menerapkan program latihan yang lebih berat, sehingga para pemain siap secara fisik dan mental untuk pertandingan pada akhir pekan. Sang pelatih yakin rutinitas tersebut memberi keunggulan kompetitif yang tercermin dalam hasil mereka di kompetisi domestik.

"Satu pertandingan dalam sepekan memberi kami kesempatan untuk berlatih dengan baik, memberikan beban latihan yang tepat, dan membiarkan para pemain beristirahat. Kami bisa berlatih dengan intensitas tinggi. Selama dua hari kami berlatih keras, satu hari mereka beristirahat, lalu ketika kembali mereka segar dan berpikir jernih. Ini tentu memberi kami keuntungan," ujar Gattuso.

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Membangun kedekatan dengan penonton di Stadio Olimpico

Keterlibatan emosional Gattuso dalam pertandingan terlihat ketika ia memberi isyarat ke tribune untuk membangkitkan semangat para suporter. Ia mengakui atmosfer stadion berperan penting dalam membantu tim melewati saat-saat sulit. Ia menekankan bahwa energi dari penonton sangat dibutuhkan para pemain untuk mempertahankan gaya bermain berintensitas tinggi sepanjang musim.

"Soal penonton, itu muncul begitu saja dalam benak saya. Kami membutuhkan mereka, dan saya berterima kasih kepada mereka yang datang. Saya harus mengatakan bahwa mereka mendengarkan saya. Saya merasakan sedikit adrenalin, mereka membuat suasana semakin panas dan saya merasakannya, lalu saya mengekspresikan diri," ungkapnya.