Bagikan Ikuti GOAL di Google

Arsenal harus menunggu dengan cemas kabar kondisi David Raya setelah kiper itu terpaksa ditarik keluar dalam laga dramatis yang berakhir 2-2 melawan Newcastle pada Sabtu. Kepergian pemain Spanyol itu diwarnai momen tak biasa dalam siaran, ketika seorang komentator ternama Sky Sports terpaksa menarik kembali tuduhannya bahwa sang kiper berpura-pura cedera demi keuntungan tim.

Iklan

Benturan pada babak kedua memaksa Raya keluar di St James' Park

Masalah menimpa Arsenal pada menit ke-70 di St James' Park, tak lama setelah Malick Thiaw menuntaskan kebangkitan Newcastle untuk membawa tuan rumah unggul. Saat berusaha menangkap bola dari sepak pojok, Raya terjatuh setelah berkontak dengan William Osula.

Karena benturan itu tampak ringan, komentator Sky Sports Bill Leslie awalnya menduga pemain berusia 31 tahun tersebut berusaha menciptakan jeda untuk keperluan taktik. Namun, tim medis segera menangani pemain timnas Spanyol itu di lapangan. Raya terlihat jelas kesakitan sehingga Kepa Arrizabalaga masuk menggantikannya.

Noni Madueke kemudian mencetak gol penyeimbang yang indah untuk menyelamatkan satu poin bagi tim tamu , meski cedera Raya membayangi hasil tersebut.

Tim komentator segera menarik kembali pernyataannya saat siaran

Setelah menyadari seriusnya kondisi Raya saat sang kiper berjalan tertatih-tatih meninggalkan lapangan, Leslie segera menarik kembali dugaan awalnya dalam siaran langsung.

Iklan Iklan

"David Raya memang terlihat merasa tidak nyaman," kata Leslie. "Maaf jika saya salah menilainya, karena kontak dengan Osula benar-benar tidak terlihat signifikan."

Topik Terkait

Rekan komentatornya, Chris Sutton, menyampaikan penilaian serupa setelah mengamati reaksi kiper itu terhadap benturan tersebut. "Raya memegangi lengannya. Sepertinya ada semacam keseleo," tambah Sutton. "Dia sangat kesakitan. Benturan mereka tadi benar-benar tampak ringan, bukan?"

Kekhawatiran soal cedera membayangi satu poin yang diraih dengan susah payah di kandang lawan

Kegagalan Arsenal mempertahankan keunggulan yang meyakinkan mengakhiri rentetan lima kemenangan mereka di liga. Namun, kehilangan kiper utama menjadi masalah yang jauh lebih besar. Raya telah menjadi sosok penting di lini belakang klub London Utara itu, sehingga penarikannya secara mendadak sangat mengkhawatirkan staf pelatih.

Iklan

Berbicara kepada wartawan setelah peluit akhir, manajer Mikel Arteta tidak menutupi kecemasannya atas situasi tersebut . "Sayangnya, dia harus keluar, dan itu bukan kabar baik. Dia akan menjalani pemeriksaan MRI besok, tetapi saat ini saya belum tahu," aku Arteta.

Hasil pemeriksaan akan menentukan rencana Arsenal di lini belakang

Perhatian kini tertuju pada pemeriksaan medis hari Minggu, yang akan mengungkap jenis dan tingkat keparahan masalah pada lengan Raya. Sampai hasil MRI tersebut keluar, Arsenal belum mengetahui berapa lama mereka harus bermain tanpa kiper utamanya.

Iklan

Jika mantan pemain Brentford itu harus absen lama, Arrizabalaga siap menggantikannya di bawah mistar setelah tampil pada fase akhir pertandingan melawan Newcastle.