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Penampilan meyakinkan Tom Bischof dan Aleksandar Pavlovic bersama timnas saat Joshua Kimmich absen memicu perdebatan di media mengenai posisi Kimmich di timnas Jerman. Dalam monolog selama beberapa menit pada konferensi pers Kamis, Jürgen Klopp kembali menegaskan pandangannya soal itu dan membandingkannya dengan situasi Wael Mohya, yang baru pertama kali mendapat panggilan.

Klopp mula-mula menjelaskan bahwa susunan pemain utamanya untuk laga fase grup Nations League pada Jumat di Beograd sudah ditetapkan, selama tidak terjadi hal luar biasa. Dari situ, ia menyinggung Kimmich dari Bayern Munich. Sesuai rencana, kapten timnas Jerman itu meski ia sendiri tidak senang meninggalkan skuad setelah dua pertandingan pertama pada jeda internasional sebelumnya. Dalam dua laga tersisa, dua rekan setimnya di Bayern Munich, Tom Bischof dan Aleksandar Pavlovic, mengisi lini tengah bersama Florian Wirtz. Mereka dua kali tampil begitu meyakinkan sehingga kemudian muncul perdebatan tentang apakah timnas bisa bermain tanpa kapten Kimmich. Klopp mengaku "sejak saat itu tidak memahami" perdebatan tersebut.

"Tidak mudah untuk merasa senang atas penampilan dua pemain muda (Pavlovic dan Bischof; catatan redaksi), dan memang sepantasnya begitu karena mereka bermain bagus, tetapi kemudian muncul narasi: 'Lalu apa artinya bagi Kimmich?'" kata Klopp. Ia menegaskan: "Tidak ada! Karena Jo Kimmich pemain yang luar biasa. Itu tidak berarti apa-apa!" Lagi pula, seperti kemudian diingatkan Klopp, Felix Nmecha dari BVB juga tidak tampil dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Gelandang itu pun masuk skuad saat ini dan, meski ada kontroversi seputar selebrasi golnya, masih berpeluang mendapat menit bermain.

Klopp kemudian melanjutkan monolognya dengan memuji timnas saat ini, sebelum sejenak menyinggung Mohya. Seperti telah diumumkan DFB pada Kamis pagi, pemain baru dari Borussia Mönchengladbach itu tidak akan masuk skuad untuk menghadapi Serbia. Namun, menurut Klopp, hal itu tidak pantas dijadikan berita utama. "Saya tidak 'mencoretnya' dari skuad. Itu sama sekali melenceng dari persoalan, omong kosong," kata Klopp. "Kami sudah membicarakannya sebelumnya: Jika tidak terjadi apa-apa, ia tidak masuk skuad. Kami ingin melihatnya."

Getty Images

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Klopp kepada pers: "Untungnya, itu tidak penting bagi saya"

Klopp memanggil 24 pemain untuk dua laga grup terakhir, yakni melawan Serbia dan Belanda pada Senin di Berlin. Dalam kedua laga itu, timnas Jerman berjuang merebut tiket ke perempat-final Nations League. Namun, sesuai peraturan, ia hanya boleh mendaftarkan 23 pemain untuk satu pertandingan. Sebelumnya, pelatih timnas Jerman itu telah menjelaskan bahwa slot ke-24 dalam skuad ke depan akan diperuntukkan bagi "anak-anak muda" yang sedang berkembang agar ia bisa mengenal mereka dalam latihan. Kali ini, slot tersebut diberikan kepada Mohya, talenta istimewa yang baru berusia 17 tahun. Sejak Senin, ia telah berada bersama timnas di markas mereka di Herzogenaurach untuk mempersiapkan diri menghadapi Serbia, tetapi ia juga masih boleh bermain untuk Maroko.

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Sebagai penutup, Klopp mengatakan bahwa pendapat media mengenai catatan empat laga pertama yang kurang memuaskan dari segi hasil, dengan hanya satu kemenangan dan tiga gol, "untungnya tidak terlalu penting bagi saya. Sebab kalian harus memberitakannya, sedangkan saya harus mengembangkan tim. Saya harus menyediakan dan memberi diri saya waktu. Entah kalian menyukainya atau tidak. Itu tidak bisa saya kendalikan. Saya tidak ingin sengaja mengecewakan siapa pun."

Meski demikian, Klopp mengakui bahwa ia tidak bisa meminta orang berpaling dan mengabaikan hasil "sampai kami siap. Dalam sepakbola, orang-orang tentu membentuk pendapat. Namun, kami merasa sedang menjalani proses. Kami baru saja memulai, dan tentu perjalanan ini masih jauh dari selesai. Fondasinya benar-benar bagus."

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Selain itu, talenta-talenta berikutnya "yang juga sudah kami kenal" sudah siap menunggu kesempatan. Jadi, untuk saat ini "semuanya baik-baik saja".