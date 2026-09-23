"Pada awalnya itu bukan situasi yang mudah bagi saya," kata Zoma, "tetapi sekarang saya benar-benar merasa sangat nyaman dengan keputusan itu. Saya punya tanggung jawab di sini, karena tim dan staf pelatih menaruh kepercayaan kepada saya."

Tawaran dari kasta tertinggi sepakbola Jerman tetap menjadi penegasan atas performanya bagi penyerang tersebut. "Ada minat dari Bundesliga dari Werder Bremen dan FC Augsburg. Itu memang sangat spesial," ungkap pemain 22 tahun itu, yang masih terikat kontrak jangka panjang di klub hingga 2029 dan menurut media Italia belakangan juga disebut masuk dalam radar VfB Stuttgart.

Bahwa pemain kelahiran Italia itu tetap bertahan di FCN terbukti menjadi keberuntungan besar bagi Nürnberg dari sisi olahraga. Dalam enam pertandingan liga pertama musim ini, pemain kaki kanan cepat itu menunjukkan kualitasnya di depan gawang lawan dengan sangat impresif dan sudah mencetak enam gol.

Ketajaman ini juga tidak luput dari perhatian di tanah kelahirannya: Zoma untuk pertama kalinya dipanggil ke tim nasional Italia. Bahkan Gazzetta dello Sport juga memberi perhatian kepada penyerang itu dan memuji: "Seorang Italia memikat Jerman". Selain itu, "attacante" dari "Germania" ini kini juga disebut telah menghangatkan hati Miroslav Klose.

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Miroslav Klose soal Mohamed Alì Zoma: "Kalau dia tahu apa saja yang sebenarnya bisa dia lakukan ..."

Besarnya penghargaan di Italia tak lepas dari pelatih kepala FCN tersebut. Klose masih menikmati reputasi tinggi berkat lima tahunnya di Lazio. Pelatih Nürnberg itu mengaku senang dengan perhatian mendadak dari selatan, tetapi juga menanggapinya dengan senyum. "Mereka sebelumnya bahkan tidak memerhatikannya, lalu tiba-tiba mereka membaca Nürnberg, tahu siapa pelatih di sana," kata Klose. Juara dunia 2014 itu sangat yakin dengan potensi besar anak asuhnya: "Kalau dia tahu apa saja yang sebenarnya bisa dia lakukan ..."

Zoma pindah pada musim panas 2025 dari klub divisi tiga UC Albino Leffe yang berasal dari dekat Bergamo ke Franken. Nilai transfernya berada di angka 800.000 euro yang terjangkau. Setelah sempat mengalami kesulitan di awal, striker itu sudah memperlihatkan bakatnya pada musim debutnya, ketika ia mencetak 14 gol dalam 29 pertandingan.

Pada bursa transfer musim panas lalu, para petinggi klub meminta biaya transfer sebesar 20 juta euro untuk permata mereka - jumlah yang tidak ingin dipenuhi oleh satu pun peminat. Melihat kurva performanya saat ini, nilai pasar pemain Italia itu diperkirakan akan terus naik.