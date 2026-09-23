Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
1. FC Nürnberg v SG Dynamo Dresden - 2. Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Jochen Tittmar
Diterjemahkan oleh

"Itu benar-benar istimewa": kejutan Italia mengungkap tawaran dari Bundesliga

2. Bundesliga
Nuernberg
Werder Bremen
Augsburg
M. Zoma

Mohamed Alì Zoma dari 1. FC Nürnberg menolak tawaran dari Bundesliga dan kemudian melejit. Hal itu dikatakan sang penyerang kepada Sport Bild.

"Pada awalnya itu bukan situasi yang mudah bagi saya," kata Zoma, "tetapi sekarang saya benar-benar merasa sangat nyaman dengan keputusan itu. Saya punya tanggung jawab di sini, karena tim dan staf pelatih menaruh kepercayaan kepada saya."

Tawaran dari kasta tertinggi sepakbola Jerman tetap menjadi penegasan atas performanya bagi penyerang tersebut. "Ada minat dari Bundesliga dari Werder Bremen dan FC Augsburg. Itu memang sangat spesial," ungkap pemain 22 tahun itu, yang masih terikat kontrak jangka panjang di klub hingga 2029 dan menurut media Italia belakangan juga disebut masuk dalam radar VfB Stuttgart.

Bahwa pemain kelahiran Italia itu tetap bertahan di FCN terbukti menjadi keberuntungan besar bagi Nürnberg dari sisi olahraga. Dalam enam pertandingan liga pertama musim ini, pemain kaki kanan cepat itu menunjukkan kualitasnya di depan gawang lawan dengan sangat impresif dan sudah mencetak enam gol.

Ketajaman ini juga tidak luput dari perhatian di tanah kelahirannya: Zoma untuk pertama kalinya dipanggil ke tim nasional Italia. Bahkan Gazzetta dello Sport juga memberi perhatian kepada penyerang itu dan memuji: "Seorang Italia memikat Jerman". Selain itu, "attacante" dari "Germania" ini kini juga disebut telah menghangatkan hati Miroslav Klose.

1. FC Nürnberg v SG Dynamo Dresden - 2. Bundesliga 2026/27Getty Images

Miroslav Klose soal Mohamed Alì Zoma: "Kalau dia tahu apa saja yang sebenarnya bisa dia lakukan ..."

Besarnya penghargaan di Italia tak lepas dari pelatih kepala FCN tersebut. Klose masih menikmati reputasi tinggi berkat lima tahunnya di Lazio. Pelatih Nürnberg itu mengaku senang dengan perhatian mendadak dari selatan, tetapi juga menanggapinya dengan senyum. "Mereka sebelumnya bahkan tidak memerhatikannya, lalu tiba-tiba mereka membaca Nürnberg, tahu siapa pelatih di sana," kata Klose. Juara dunia 2014 itu sangat yakin dengan potensi besar anak asuhnya: "Kalau dia tahu apa saja yang sebenarnya bisa dia lakukan ..."

Zoma pindah pada musim panas 2025 dari klub divisi tiga UC Albino Leffe yang berasal dari dekat Bergamo ke Franken. Nilai transfernya berada di angka 800.000 euro yang terjangkau. Setelah sempat mengalami kesulitan di awal, striker itu sudah memperlihatkan bakatnya pada musim debutnya, ketika ia mencetak 14 gol dalam 29 pertandingan.

Pada bursa transfer musim panas lalu, para petinggi klub meminta biaya transfer sebesar 20 juta euro untuk permata mereka - jumlah yang tidak ingin dipenuhi oleh satu pun peminat. Melihat kurva performanya saat ini, nilai pasar pemain Italia itu diperkirakan akan terus naik.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google