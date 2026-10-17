"Kami sudah menyampaikan dengan sangat jelas apa yang kami rencanakan. Manu adalah nomor satu dan kami ingin menambah menit bermain Jonas," kata Kompany pada Sabtu petang kepada Sky saat ditanya apakah Jonas Urbig mungkin segera menggantikan Manuel Neuer sebagai kiper utama. Kompany menegaskan bahwa Bayern masih ingin berpegang pada rencana semula.

Pelaksanaan rencana itu "tidak akan mungkin tanpa kepemimpinan, sisi kemanusiaan, dan penampilan Manu", ujar Kompany memuji Neuer. Kiper berusia 40 tahun itu mendapat banyak kritik setelah kesalahan-kesalahannya dalam penampilan yang kurang beruntung di Augsburg (2-2) pekan lalu. Akibat masalah pada kaki, Neuer harus absen saat Bayern bermain imbang 3-3 di markas Viking Stavanger dalam laga Liga Champions pada tengah pekan dan juga belum bisa tampil melawan Leipzig.

Karena itu, Urbig kembali mengawal gawang FCB pada Sabtu, yang merupakan penampilan keempat pemain berusia 23 tahun itu musim ini. Apakah ia sudah siap menggusur Neuer secara permanen, atau akan tetap menjadi kiper nomor dua yang tangguh hingga akhir musim? "Sekarang kalian menyebutnya kiper nomor dua yang tangguh. Pada awalnya, kalian belum mengatakan itu. Kami sendiri yang mengupayakannya," kata Kompany. Ia mengingatkan bahwa setelah Urbig didatangkan dari Köln pada awal 2025, publik masih jauh lebih skeptis apakah kiper muda itu suatu hari benar-benar mampu mengikuti jejak Neuer.

FC Bayern: Vincent Kompany beri pujian khusus atas perkembangan Jonas Urbig

Kompany menekankan bahwa perkembangan positif Urbig, yang kini telah menjadi pemain timnas senior Jerman, terutama dimungkinkan oleh pelatih kiper Bayern Michael Rechner, "timnya, serta Jonas, Manu, dan Ulle (Sven Ulreich, red.)". "Banyak tim lain menginginkan apa yang kami miliki," tambah pria Belgia itu.

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Belum diketahui apakah Neuer juga harus absen dalam laga-laga berikutnya. Kontrak kiper yang beberapa kali dinobatkan sebagai kiper terbaik dunia itu akan berakhir pada akhir musim, sementara ia diperkirakan akan mengakhiri kariernya pada musim panas mendatang. Sesuai rencana, Urbig kemudian akan menjadi kiper nomor satu baru klub peraih gelar terbanyak itu. Kontraknya masih berlaku hingga 2029.