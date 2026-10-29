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Carlos Tevez akhirnya angkat bicara mengenai situasi kontroversial yang menyebabkan kepindahannya dari Manchester United ke rival sekotanya, Manchester City. Penyerang asal Argentina itu mengklaim bahwa runtuhnya kepercayaan antara dirinya dan manajer legendaris Sir Alex Ferguson menjadi pemicu utama kepindahan yang mengejutkan dunia sepakbola tersebut.

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Janji yang tak ditepati di Old Trafford

Tevez menyeberang dari Manchester United ke Manchester City pada 2009 setelah menjalani masa peminjaman selama dua tahun yang sukses di Old Trafford. Ia membantu United menjuarai Premier League dan Champions League, tetapi klub itu akhirnya menolak membayar biaya yang diperlukan untuk mempermanenkannya.

Penyerang asal Argentina itu kemudian bergabung dengan Manchester City dan meraih gelar Premier League ketiganya. Hubungannya dengan mantan klubnya tetap buruk, yang terlihat jelas ketika ia membentangkan spanduk bertuliskan 'RIP Fergie' dalam parade perayaan gelar City pada 2012.

Merasa tidak dihargai Ferguson

Berbicara di kanal Rio Ferdinand Presents, Tevez menjelaskan rangkaian peristiwa yang berujung pada kepergiannya. "Mereka berbicara kepada saya (sebelum) peminjaman dua tahun itu. Setelahnya, jika Anda bermain bagus, (kami) akan membayar kontraknya setelah satu tahun," katanya. "Fergie mengatakan kepada saya, 'Carlos, sekarang saya akan membayar kontrakmu dan kamu akan tetap di Manchester'. Tim kemudian menjalani pramusim.

"Saya ingat percakapan ini dengan Fergie. Dia berkata, 'Saya akan membayar untuk Berbatov, tetapi kamu jangan khawatir, saya akan membelimu dan kami akan mengurus kontrakmu.'"

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Tevez merasa sengaja disisihkan seiring berjalannya waktu, sementara kesepakatan permanen tak kunjung terwujud. Ia melanjutkan: "Saya pikir Ferguson punya waktu hingga enam bulan sejak hari kami berbicara untuk menepati janjinya. Dan dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia mulai menempatkan saya di bangku cadangan. Menurut saya, dia mulai menyingkirkan saya agar bisa menurunkan nilai saya. Dan itulah yang paling menyakiti saya."

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Ia mengungkapkan frustrasinya karena para penggemar tidak mengetahui konteks penting tersebut. "Bagi saya, orang-orang paham," katanya. "Mereka tidak tahu soal Fergie yang berbicara kepada saya, atau apa yang terjadi di balik layar. Apa yang terjadi antara Fergie dan saya, saya rasa orang-orang tidak memahaminya."

Sakit hati dan keinginan membalas

Meski kepergiannya menuai kontroversi, Tevez mengakui bahwa ia masih menyayangi klub Old Trafford itu. Ferdinand bersimpati kepada mantan rekan setimnya tersebut. Ia menyebut kepergian pemain Argentina itu praktis 'menghancurkan' United, tim yang belum lagi menjuarai Premier League sejak 2013.

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Tevez mengaku situasi itu sangat menguras emosinya. "Bagi saya itu berat, Rio," tambahnya. "Itu berat karena saya merasa telah memberikan hati saya kepada United. Dan saya tidak merasakan hal yang sama dari mereka. Saya tidak merasakan hal yang sama karena, jika Anda ingat, kami menjuarai Champions League. Kami menjuarai liga dan kemudian, untuk menurunkan harga saya, mereka mendatangkan seorang pemain, sementara saya tetap bermain dengan cara yang sama selama bulan-bulan pertama. Bulan-bulan berikutnya, katakanlah, pada tahun kedua. Namun, memasuki bulan kedua, bulan kedua itu, saya tidak mau tahu lagi."

Pada akhirnya, kepindahannya ke Etihad Stadium didorong oleh rasa sakit hati. Ia menambahkan: "Saya menikmati masa-masa yang luar biasa di United. Tim lain itu, City, bagi saya seperti cara untuk membalas. Saya tidak mendapatkan kembali apa yang telah saya berikan."

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Meniti karier sebagai pelatih

Tevez beralih menjadi pelatih setelah pensiun sebagai pemain. Terakhir, ia menangani Talleres di negara asalnya, Argentina.

Sementara itu, Manchester United masih bergulat dengan dampak jangka panjang era pasca-Ferguson. Klub tersebut masih berjuang untuk kembali mendominasi kompetisi domestik seperti saat Tevez memperkuat mereka, periode yang sangat sukses tetapi pada akhirnya berakhir pahit.