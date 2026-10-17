Adler tidak akan terkejut jika pergantian kiper utama sang juara bertahan terbanyak di Jerman, yang tampaknya berjalan mulus, mengalami masalah dalam waktu dekat.

"Jika perdebatan dari media di luar klub kini mungkin juga memanaskan suasana di dalam klub, saya bisa membayangkan, dan masa lalu juga menunjukkan hal itu, bahwa Manuel Neuer akan kembali mengaktifkan mode bersaingnya dan berkata: Ayo, sekalipun ini mungkin tahun terakhir saya, saya tidak akan menyerahkannya begitu saja dan saya juga tidak akan menggelar karpet merah untukmu sekarang," kata mantan kiper tim nasional itu kepada RTL/Sky Sport. Ia menegaskan: "Manuel Neuer masih terlalu berjiwa kompetitif untuk melakukan itu, dan ia akan selalu menjadi sosok yang kompetitif."

Belakangan, seruan agar Urbig mendapat lebih banyak waktu bermain memang semakin nyaring. Neuer melakukan kesalahan fatal yang sekaligus bersejarah dalam hasil imbang 2-2 di Augsburg akhir pekan lalu, yang berujung pada gol tercepat dalam sejarah Bundesliga. Kiper veteran itu juga tampak kurang beruntung saat gol kedua tercipta.

Sementara itu, pelatih Vincent Kompany justru menyambut baik perdebatan tersebut. Perdebatan itu "bagus bagi kami", kata pria asal Belgia tersebut dalam konferensi pers menjelang pertandingan Bundesliga melawan RB Leipzig, sekaligus menegaskan pandangan positifnya terhadap Urbig. "Kami sudah mengatakan itu ketika ia datang dari Köln pada Januari dua tahun lalu." Pihak Bayern bahkan sudah memperkirakan "setahun sebelumnya" bahwa "perdebatan ini akan muncul. Itu juga bagus." FCB memiliki "komposisi yang bagus" di posisi kiper, sesuatu yang "diinginkan banyak pihak".

Pertandingan berikutnya FCB Bundesliga 12.30 RBL

Manuel Neuer kemungkinan absen melawan RB Leipzig: Jonas Urbig bersiap kembali tampil

Urbig sudah tiga kali menjaga gawang Bayern pada musim yang masih baru ini, terakhir saat Neuer absen dalam hasil imbang 3-3 yang mengecewakan melawan Viking Stavanger di Liga Champions. Ia kemungkinan besar akan kembali tampil pada Sabtu. Kiper berusia 40 tahun itu melewatkan sesi latihan terakhir pada Jumat.

Adler yakin Urbig mampu mengikuti jejak Neuer dalam jangka panjang. Kendati demikian, pria berusia 41 tahun itu menyarankan Bayern merekrut kiper kedua yang berpengalaman "untuk mengurangi risiko jika Jonas Urbig menjadi kiper nomor satu". Terkait hal itu, ia menyebut Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) dan Bernd Leno (FC Fulham), yang belakangan memang juga dikaitkan dengan Bayern.

Dalam beberapa pekan dan bulan terakhir, Neuer beberapa kali mengisyaratkan keinginannya untuk mengakhiri karier pada musim panas mendatang. Namun, ia belum mengambil keputusan akhir. Urbig sudah lama dianggap sebagai "putra mahkota" Neuer.