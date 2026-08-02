



Dalam wawancara panjang dengan kicker, sang pelatih mengungkap dampak yang sebagian dramatis dari skandal tersebut, yang pada akhirnya membuat klub kehilangan promosi pada akhir musim lalu dan untuk itu sang pelatih mengambil tanggung jawab.

Saat ditanya secara eksplisit oleh kicker apakah ia menerima ancaman pembunuhan, Eckert menjawab dengan tegas: "Ya, itu juga tidak bisa lagi dijalani tanpa polisi. Saya tidak ingin membahas detail, hanya ini: Saya disarankan untuk tidak lagi menyetir sendiri, melainkan duduk di belakang di dalam mobil. Itu sangat sulit."

Eckert yang berusia 33 tahun, yang nyaris mengubah Southampton dari kandidat degradasi menjadi tim promosi Premier League dan tetap diizinkan mempertahankan pekerjaannya meski ada skandal Spygate, melanjutkan: "Itu adalah situasi yang tidak dipersiapkan oleh kursus pelatih mana pun. Tidak ada pendidikan yang menjelaskan bagaimana Anda harus bereaksi ketika, demi alasan keamanan, Anda tiba-tiba harus duduk di kursi belakang. Seperti yang saya katakan, itu sangat sulit."

Dari dunia sepak bola, sebaliknya, ia justru menerima dukungan luas. "Setelah keputusan EFL (mendiskualifikasi Southampton dari play-off, red.) saya menerima banyak pesan, juga dari pelatih-pelatih dari Inggris dan dari Bundesliga. Juga dari rekan-rekan terkenal yang sebelumnya tidak pernah memiliki kontak pribadi dengan saya," ungkapnya dalam percakapan dengan kicker. Itu sangat membantu dalam situasi yang ekstrem ini.

Apa yang terjadi dalam skandal Spygate yang melibatkan Eckert dan FC Southampton?

FC Southampton pada Mei lalu, sesaat sebelum final promosi penentuan melawan Hull City, dikeluarkan dari play-off EFL (English Football League).

Seorang staf dari tim analisis "Saints" tertangkap saat diam-diam, bersembunyi di balik pohon, merekam latihan lawan, Middlesbrough. Karena hal itu dilarang menurut regulasi English Football League (EFL) dalam 72 jam sebelum pertandingan - dan Southampton secara keseluruhan dapat dibuktikan melakukan tiga kasus semacam itu - EFL pun bertindak tegas. Selain didiskualifikasi, Southampton juga dijatuhi pengurangan empat poin untuk musim divisi dua 2026/27 yang akan datang.

Eckert, yang tetap menjabat di Southampton meski skandal itu terjadi, juga masih harus menunggu konsekuensi dari dakwaan oleh federasi sepak bola Inggris (FA) atas tuduhan spionase tersebut, yang membuka kemungkinan adanya sanksi larangan pribadi. Pada Juni, ia sudah meminta maaf secara terbuka kepada staf, pemain, dan suporter atas insiden itu.





IMAGO





Mengapa Tonda Eckert membiarkan latihan lawan direkam?

Mengapa stafnya sampai merekam latihan lawan dijelaskan Eckert kepada kicker dengan ketidaktahuannya atas regulasi EFL: "Saya tidak tahu, tidak. Tetapi saya mengotorisasikannya, karena itu tanggung jawab keseluruhan ada pada saya. Khususnya di Inggris, banyak tugas yang dihimpun dalam peran manajer. Keputusan itu salah dan memiliki konsekuensi besar bagi pemain, suporter, dan klub," kata Eckert.

Ia mengatakan bahwa pada musim panas ia "awalnya datang ke Inggris sebagai pelatih U-21 dan baru mengambil alih tim utama pada November. Pada saat itu saya punya pemahaman yang berbeda tentang pemantauan lawan di area yang dapat diakses publik", ujarnya. Memang, para pelatih klub divisi dua di Inggris mendapat pelatihan setiap musim panas, tetapi "untuk U-21 atau kemudian bagi saya sebagai pelatih interim tidak ada pelatihan itu, tetapi aturannya bisa diakses. Sudah menjadi kewajiban saya untuk mengetahuinya. Saya menebus itu pada musim panas"; demikian kata Eckert.