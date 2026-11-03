"Memainkan Aleks Pavlovic malam ini akan sedikit terlalu berisiko. Kami tidak ingin mengambil risiko," kata pengganti pelatih kepala Vincent Kompany, yang masih absen setelah kolaps dan menjalani perawatan di rumah sakit, menjelang pertandingan pada Selasa malam di Prime Video.

Danks menegaskan bahwa Pavlovic tidak mengalami "masalah serius". Namun, sebagai langkah pencegahan, gelandang itu awalnya duduk di bangku cadangan di Madrid. Dalam hasil imbang 2-2 pada laga papan atas Bundesliga melawan Borussia Dortmund Sabtu lalu, Pavlovic bermain selama 90 menit dan tidak ada kabar mengenai cedera yang dialaminya. Karena itu, absennya Pavlovic dari susunan pemain inti Bayern Munich cukup mengejutkan.

Posisi di lini tengah bersama Joshua Kimmich diisi Tom Bischof, bukan Pavlovic. Bagi pemain berusia 21 tahun itu, ini merupakan kali ketiga berturut-turut ia menjadi starter di Liga Champions. Bischof juga menjadi starter saat bermain imbang 3-3 di kandang Viking Stavanger dan 2-2 melawan FC Arsenal. Di semua kompetisi, pemain timnas Jerman itu telah menjalani pertandingan ke-14 musim ini.

FC Bayern tanpa Pavlovic, tetapi dengan Neuer dan Olise

Sementara Pavlovic harus memulai laga di bangku cadangan, dua bintang Bayern yang sebelumnya diragukan tampil karena masalah kebugaran bisa menjadi starter. Danks dapat menurunkan kiper Manuel Neuer dan pemain serang Michael Olise sejak awal.

Pertandingan berikutnya M05 Bundesliga 09.30 FCB

"Manu merasa baik saat latihan dan siap menjadi starter," tegas pelatih asal Inggris itu. Danks menjelaskan bahwa Olise hanya "menerima benturan pada tulang" pada fase akhir pertandingan melawan BVB dan "tidak ada cedera struktural".