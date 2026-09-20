"Saya akan menyingkirkannya. Dia sudah menjadi pemain tim nasional, punya nilai besar bagi tim. Tapi hal-hal seperti ini harus disingkirkan dari olahraga. Anak-anak menonton, hal seperti itu tidak boleh dilakukan," kecam Hamann kepada Sky pada Sabtu.

Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Laga di Mönchengladbach sudah berjalan hampir satu jam. Tim tamu Mainz unggul 2-1 ketika tuan rumah mendapat hadiah penalti handball. Dalam keributan yang biasa terjadi sebelum eksekusi penalti, Amiri tertangkap kamera TV sedang mengutak-atik titik penalti dengan pul sepatu miliknya.

Aksi bintang lini tengah Mainz itu luput dari pengamatan perangkat pertandingan yang dipimpin wasit utama Robert Hartmann. Apakah hal itu memengaruhi kegagalan eksekusi berikutnya, murni spekulasi. Yang jelas, bek Gladbach Kevin Diks menendang bola keras-keras ke tiang kanan.

Menurut Hamann, Amiri telah bertindak "sangat tidak sportif" dan "jauh melampaui batas". Mantan bintang Bayern itu menuntut "larangan bermain satu pertandingan".

Tak lama setelah kegagalan Diks, Gladbach akhirnya mencetak gol. Rekrutan anyar Isac Lidberg membuat skor menjadi 2-2, tetapi Mainz mengubahnya menjadi 4-2 lewat gol Eric Martel dan Danny da Costa hingga sesaat sebelum laga usai. Penalti handball yang dikonversi Shuto Machino jauh di masa injury time, ketika Amiri sudah ditarik keluar, datang terlambat bagi Gladbach.

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Siapa yang akan menjadi pelatih baru Borussia Mönchengladbach?

Borussia mengambil alih posisi juru kunci dari Hamburger SV setelah kekalahan keempat dalam laga keempat musim ini, sementara HSV meraih kemenangan pertamanya musim ini melawan 1. FC Köln. Di Gladbach, Alexander Blessin tampaknya kini akan menggantikan Eugen Polanski, yang telah dipecat setelah pekan pertandingan ketiga. Pada Sabtu, juara Jerman lima kali itu ditangani pelatih interim Jan-Moritz Lichte.

Apakah Amiri akan menghadapi konsekuensi lanjutan atas aksinya itu, masih belum jelas. Bagi pemain 29 tahun itu, kini sudah menanti dua pertandingan internasional melawan Belanda dan Yunani. Amiri masuk dalam satu dari dua skuad DFB pertama pelatih baru tim nasional Jürgen Klopp untuk total empat laga tim nasional Jerman yang akan datang.