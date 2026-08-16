Palhinha tidak masuk skuad saat melawan Leipzig karena ada potensi transfer yang sedang mengemuka. "Ada negosiasi. Dan ada negosiasi di mana transfer bisa terjadi. Karena itu kami tidak ingin mengambil risiko hari ini," kata Eberl setelah pertandingan, lalu menambahkan sambil tersenyum: "Ini proses yang panjang, tanpa saya bisa mengumumkan apa pun."

Setelah Eberl pada Jumat sudah menyatakan negosiasi dengan Aston Villa gagal, kini diduga pembicaraan mengarah pada kepindahan ke Newcastle United. Hingga saat ini, selalu disebutkan bahwa bagi Bayern Munchen hanya transfer permanen yang menjadi opsi. Namun pada Sabtu, Eberl tidak menutup kemungkinan peminjaman: "Ada begitu banyak kemungkinan berbeda pada masa sekarang tentang bagaimana hal-hal tertentu bisa diamankan. Jika ada peminjaman di mana seseorang mengatakan kami siap membayar biaya peminjaman yang tinggi, maka itu juga harus diterima."

Palhinha pindah pada 2024 dengan nilai 50 juta euro dari FC Fulham ke Munchen, tetapi tidak memenuhi ekspektasi yang dibebankan kepadanya. Pada musim lalu, gelandang bertahan berusia 31 tahun itu bermain dengan status pinjaman di Tottenham Hotspur, tetapi transfer permanen tidak terwujud. Untuk transfer seperti itu, kubu Munchen meminta sekitar 25 juta euro, tetapi kini situasinya mungkin mengarah pada peminjaman lagi. Newcastle sedang mencari pengganti untuk Bruno Guimaraes, dan Felix Nmecha dari Borussia Dortmund juga masuk dalam pembicaraan.

Sacha Boey masuk sebagai pemain pengganti saat melawan Leipzig

Pada saat yang sama, Eberl memuji sikap Palhinha dalam latihan sebagai "100 persen profesional". Hal yang sama juga berlaku untuk Sacha Boey, yang juga akan dilepas. Namun untuk bek kanan berusia 25 tahun itu, saat ini belum ada transfer yang mulai mengarah ke tahap konkret. Saat melawan Leipzig, Boey sudah masuk pada menit ke-9 setelah cederanya Konrad Laimer dan setelah itu menampilkan performa yang bagus.

"Sacha punya kualitas, tidak ada keraguan soal itu," kata Eberl. "Tetapi jika saya melihat skuad kami, di sisi kanan kami biasanya punya Stanisic dan Laimer. Dengan begitu Sacha adalah bek kanan nomor tiga dan itu tidak adil bagi siapa pun. Cedera bisa mengubah banyak hal. Tetapi mempertahankan Sacha karena Konny mungkin absen satu pekan adalah keputusan yang keliru secara finansial dan juga keliru secara sportif dalam hal kejujuran terhadap pemain muda itu."

FC Bayern telah mengatakan secara "sangat transparan" kepada Palhinha dan Boey, juga kepada penyerang sayap kiri Bryan Zaragoza (24) yang saat ini sedang tidak bugar, bahwa mereka "tidak akan memainkan peran bagi kami pada musim baru". Boey bermain dengan status pinjaman di Galatasaray Istanbul pada paruh kedua musim lalu, sementara Zaragoza di AS Roma.