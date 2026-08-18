Seperti dilaporkan Sky, kini Arsenal juga tertarik kepada kepala pemandu bakat BVB, Sebastian Krug. Menurut laporan tersebut, belakangan ini telah ada pembicaraan antara juara Inggris itu dan Krug di London.

Belum lama ini juga telah diberitakan adanya peminat lain dari Premier League. Newcastle United dan rival bebuyutan Arsenal, Tottenham Hotspur, juga disebut mengincar Krug.

Pria 43 tahun itu sudah lama bekerja untuk Borussia dan pada September 2022 naik ke jajaran teratas di bidang scouting. Dalam beberapa tahun terakhir, Krug memainkan peran penting dalam sejumlah transfer besar, di antaranya menjadi sosok utama yang membawa Jude Bellingham dan Erling Haaland ke Dortmund.

Akankah ia meninggalkan BVB? Kontrak kepala pemandu bakat Krug masih berlaku hingga 2028

Keduanya, seperti diketahui, menghasilkan keuntungan transfer yang besar bagi BVB. Krug juga dikabarkan memiliki hubungan yang cukup dekat dengan adik Jude, Jobe Bellingham, yang datang ke Borussia dari Sunderland pada 2025.

Kepergian Krug akan menjadi pukulan berat bagi runner-up Jerman itu. Kontrak pemandu bakat sukses tersebut masih berlaku hingga 2028.