Klopp awalnya hanya memanggil Florian Wirtz ke skuad kedua untuk laga Nations League melawan Serbia (kandang) dan Yunani (tandang). Namun, karena Jamal Musiala mengalami robekan serat otot saat pemanasan jelang duel kontra Belanda, Klopp membawanya lebih cepat ke timnya.

Apakah Wirtz langsung menjadi kandidat starter untuk laga kandang melawan Yunani pada hari Minggu di Augsburg, itulah yang ditanyakan kepada pelatih baru timnas Jerman itu dalam konferensi pers pada hari Sabtu. Menanggapi hal itu, ia tertawa lepas dan menjawab: "Itu akan jadi sesuatu yang sangat besar. Dia baru mengetahuinya kemarin pagi, kemarin malam dia tiba di sini, lalu kami bilang: sekarang karena kamu sudah ada di sini, langsung saja bermain. Itu pasti akan jadi hal paling keliru yang bisa kami lakukan saat ini."

Wirtz pindah pada musim panas 2025 dengan nilai 125 juta euro dari Bayer Leverkusen ke mantan klub Klopp, Liverpool. Musim pertamanya berjalan naik-turun, lalu ia menjalani Piala Dunia yang buruk bersama timnas Jerman. Saat ini, Wirtz memang menjadi pilihan utama di lini tengah serang Liverpool, tetapi masih terus mencari performa terbaiknya.

Karena situasi khusus sebagai mantan pelatih The Reds, menurut Klopp "sama sekali tidak masuk akal" membahas situasi Wirtz di Liverpool. "Itu akan melebar terlalu jauh dan menciptakan headline yang benar-benar tidak ingin kami ciptakan sekarang. Apa pun yang saya katakan, entah positif atau negatif, dalam kasus ini itu akan jadi sesuatu yang sangat besar."

"Wirtz datang ke Liverpool pada momen paling tidak menguntungkan"

Terlepas dari pernyataan itu, Klopp kemudian tetap berbicara panjang lebar soal Wirtz. "Kemampuan sepak bolanya Flo Wirtz tidak perlu diragukan lagi," jelas Klopp. "Kami akan bekerja bersama agar dia bisa kembali menunjukkannya di lapangan setiap tiga hari sekali. Apa pun yang bisa kami kontribusikan untuk itu, pasti akan kami usahakan. Secara umum, saya rasa dia berada di jalur yang sangat baik. Namun dunia tempat kita hidup pada dasarnya memang seperti ini, orang-orang tidak pernah merasa cukup cepat."

Menurut Klopp, Wirtz pada 2025 datang ke Liverpool "pada momen paling tidak menguntungkan. Yang saya maksud bukan karena Liverpool menjadi juara pada tahun sebelumnya, melainkan soal kematian tragis Diogo Jota. Dia datang ke sebuah tim dengan sangat banyak pemain yang, secara sepenuhnya bisa dimaklumi, saat itu menempatkan sepak bola jauh lebih rendah dalam daftar prioritas. Lalu Anda datang sebagai pemain baru dan semua orang langsung berharap ada seseorang yang bisa menyelamatkan keadaan. Itu mustahil. Tahun ini sudah dia lewati dan dia pasti belajar banyak. Sekarang kami berada di musim baru dengan pelatih baru."

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Bagaimana awal musim FC Liverpool dan Wirtz?

Setelah musim tanpa gelar, Liverpool berpisah dengan Arne Slot pada musim panas, dengan Andoni Iraola mengambil alih sebagai penggantinya. Setelah lima pertandingan, Liverpool berada di peringkat keenam Premier League dengan sembilan poin. Selain itu, mereka meraih kemenangan pembuka di League Cup atas Tottenham Hotspur dan di Liga Champions atas Atletico Madrid. Wirtz menjadi starter dalam enam dari tujuh laga kompetitif sejauh ini dan mencatatkan satu assist.

Menurut Klopp, Wirtz "secara fisik berada dalam kondisi yang sangat baik", tetapi Liverpool kini "kembali sedang dalam proses menemukan bentuknya. Pemain ofensif selalu membutuhkan tim yang berfungsi dengan baik untuk mengatur segala hal di sekelilingnya. Ketika Anda selalu menjadi sorotan, itu tidak mudah," kata Klopp, sebelum mengingat kata-kata pembukanya: "Saya sudah terlalu banyak mengatakan soal itu sekarang. Saya harap saya tetap cukup umum."

Sebagai penutup ia menjelaskan: "Itu memang situasi yang sangat tidak menguntungkan. Tetapi semua orang yang mencintai sepak bola tetap melihat pemain luar biasa seperti apa dirinya. Kami tidak bisa melakukan lebih dari memasukkannya ke dalam tim kami dengan waktu latihan yang cukup serta memberinya rasa aman, perasaan yang baik, dan idealnya pengalaman sukses, sedikit demi sedikit, lalu mengirimkannya kembali ke Liverpool."