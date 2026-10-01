Laporan sebuah surat kabar Prancis membuka berkas serius yang mengguncang fondasi timnas Prancis. Tokoh utamanya bukan seorang pemain, melainkan sosok yang selama lebih dari dua dekade menjadi orang paling dipercaya di dalam ruang ganti "Les Bleus", mantan kepala keamanan Mohamed Sanhadji yang dijuluki "Momo", yang kini dituduh menerima ratusan ribu euro dari para bintang timnas, dengan Kylian Mbappe sebagai yang terdepan.

Surat kabar Prancis "L'Equipe" mengungkap, dalam investigasi yang dipublikasikan pada Kamis hari ini, bahwa penyerang Real Madrid itu meminjamkan Sanhadji sejumlah 120 ribu euro, melalui ibunya sekaligus agennya Fayza Lamari, sebagai bagian dari transaksi pembelian rumah. Pinjaman ini terpisah dari sejumlah uang sebelumnya senilai 60.300 euro yang telah ia berikan kepadanya sebagai "bonus" setelah Piala Dunia 2022 di Qatar, sehingga total yang diberikan Mbappe kepadanya mencapai 180.300 euro.

Rincian kasus ini bermula pada Juni 2023, ketika Mbappe memutuskan untuk membagikan bonus Piala Dunianya kepada staf keamanan yang bertugas melindungi timnas. Empat petugas menerima cek senilai 30 ribu euro masing-masing, sementara Sanhadji menerima 60.300 euro. Orang-orang dekat Mbappe menegaskan bahwa jumlah tersebut merupakan bentuk apresiasi atas jasa mereka dan tanpa imbalan apa pun, dan tidak ada tuduhan yang diarahkan kepada pemain itu dalam kasus ini.









Namun unit intelijen keuangan Prancis "Tracfin" yang berada di bawah Kementerian Ekonomi, memantau transaksi-transaksi tersebut pada musim panas 2024, dan kejaksaan Paris membuka penyelidikan awal terkait dugaan pencucian uang, penggelapan pajak, dan kerja gelap, untuk memverifikasi apakah pembayaran tersebut merupakan donasi yang sesungguhnya atau upah terselubung sebagai imbalan atas jasa perlindungan khusus, terutama setelah terpantau adanya perjalanan pribadi Sanhadji bersama Mbappe di luar tugas resminya, di antaranya perjalanan pribadi ke Kamerun pada Juli 2023 beberapa hari setelah ia menerima uang sejumlah 60.300 euro.

Sosok di balik layar yang diminta Zidane

Selama lebih dari dua dekade, Sanhadji menjabat sebagai kepala keamanan sejak bergabung sebagai perwira polisi pada tahun 2004, dan menjelma menjadi figur sentral yang dipanggil para pemain dengan "Momo". Tingkat pengaruhnya begitu besar sehingga para pemain sendiri, menurut "L'Equipe", bersikeras membawanya serta ke Piala Dunia 2026 di Amerika, sebagaimana Zinedine Zidane bersikeras mempertahankannya dalam staf barunya di Federasi Prancis.

Namun investigasi mengungkap bahwa jaringan pinjaman itu lebih luas daripada sekadar Mbappe. Menurut surat kabar tersebut, Sanhadji meminta uang dari sekitar 15 pemain, baik yang masih aktif maupun mantan, dan memperoleh pinjaman senilai 215 ribu euro. Dari jumlah itu, Raphael Varane, Sabri Lamouchi, dan Laurent Blanc masing-masing meminjamkannya 20 ribu euro, Yann M'Vila 15 ribu euro, dan Matteo Guendouzi 7.500 euro.









Jumlah dari Mbappe seorang diri mewakili lebih dari separuh angka tersebut, sementara "L'Equipe" menegaskan bahwa ia menerima lebih dari 300 ribu euro antara tahun 2020 dan 2024 tanpa menghitung liburan dan fasilitas berupa barang.

Investigasi mengungkap kondisi kerahasiaan yang menyelimuti permintaan-permintaan Sanhadji, di mana ia menulis kepada Guendouzi pada 25 Oktober 2024 dalam pesan-pesan yang dilihat surat kabar tersebut: "Jika hal ini terbongkar, itu akan menjadi akhir bagiku".

Dari kepolisian ke federasi, lalu kejatuhan

Secara administratif, transaksi 60.300 euro itu berdampak besar. Pada 19 Desember 2025, Direktorat Kepolisian Nasional memberitahunya mengenai pensiun dini setelah sebuah penyelidikan oleh inspektorat jenderal, yang mengkritiknya karena tidak melaporkan kepada atasannya tentang cek yang ia terima dari Mbappe.

Meski demikian, Federasi Prancis langsung mengontraknya hingga Juli 2026 dan ia mendampingi timnas di Piala Dunia. Posisinya mencapai puncak pada 2 Juni, selama kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke pusat latihan Clairefontaine, ketika Mbappe secara pribadi menghubungi Sanhadji untuk memintanya bergabung dalam foto bersama dengan presiden.

Namun situasinya berbalik pada 16 September, ketika ia secara resmi dikenai tuduhan menerima uang publik yang dicuri, korupsi aktif dan pasif, penyalahgunaan pengaruh, penipuan, dan pencucian uang yang terkait penggelapan pajak, dengan tetap memperoleh asas praduga tak bersalah.

Ia ditempatkan di bawah pengawasan yudisial ketat yang melarangnya berkomunikasi dengan pemain mana pun yang masih aktif maupun mantan, pelatih, atau pejabat di federasi, serta melarangnya memasuki Clairefontaine, Stade de France, dan Parc des Princes kecuali dengan izin hakim, disertai larangan melakukan segala aktivitas olahraga profesional, dan diwajibkan membayar jaminan 80 ribu euro, sementara Federasi Prancis memutuskan untuk bergabung sebagai pihak perdata dalam gugatan tersebut.