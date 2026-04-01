"Itu adalah reaksi yang tidak disengaja"... Elias Ben Saghir menyampaikan pesan permintaan maaf kepada para penggemar Maroko

Selama beberapa minggu terakhir, ketegangan antara Senegal dan Maroko semakin memuncak, menyusul keputusan Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) terkait final Piala Afrika 2025.

CAF memutuskan untuk menganggap Senegal mundur dari final Piala Afrika, dan memberikan gelar juara kepada Maroko.

Situs web HESPORT Maroko melaporkan bahwa selama jeda internasional, krisis meletus setelah sejumlah pemain memberikan "like" pada postingan para bintang timnas Senegal saat merayakan gelar juara di Stadion Stade de France kemarin, meskipun keabsahan penobatan tersebut masih menjadi sengketa hukum internasional.

Situs tersebut menyebutkan bahwa foto-foto yang beredar menunjukkan keterlibatan bintang-bintang seperti Ismail Sibar, Shadi Riad, dan Elias Ben Seghir, serta Samir El Mourabit, Osama Terghaline, dan Yassine Kichta, dalam insiden ini, yang semakin memperparah kritik publik terhadap mereka.

Beberapa pihak yang terlibat dalam krisis ini telah meminta maaf atas apa yang terjadi dalam beberapa jam terakhir, dan Elias Ben Seghir, pemain Leverkusen, turut bergabung dalam permintaan maaf tersebut.

Ben Saghir mengatakan melalui media sosial: "Saya ingin berbicara kepada kalian sebentar mengenai apa yang terjadi di media sosial akhir pekan ini. Saya ingin berbicara kepada kalian terlebih dahulu dan di atas segalanya, karena saya menyadari bahwa tindakan saya mungkin tidak memuaskan."

Dia melanjutkan: "Itu adalah reaksi yang tidak disengaja, hampir otomatis, terhadap seseorang yang saya kenal baik. Saya bertindak tanpa niat apa pun di balik tindakan itu, hanya karena saya terbiasa berinteraksi dengan postingannya."

Dia menambahkan: "Begitu saya menyadarinya, saya langsung menghapus tombol 'suka' tersebut. Saya ingin menegaskan kembali bahwa saya adalah orang Maroko di atas segalanya. Saya sangat mencintai negara saya, dan bangga mewakili tim nasional, yang telah saya pilih sejak kecil."

Dia menyimpulkan: "Oleh karena itu, saya ingin mengklarifikasi kesalahpahaman ini dengan menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada semua penggemar. Saya berharap sekarang bisa segera kembali ke lapangan dan membalas kepercayaan kalian, di mana setiap pemain menunjukkan yang terbaik dari dirinya."

