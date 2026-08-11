Seperti dilaporkan Bild, pada laga kompetitif pertama SGE di DFB-Pokal melawan klub Oberliga St. Tönis dalam waktu hampir satu setengah pekan lagi, Kaua Santos disebut akan berdiri di bawah mistar gawang, bukan penjaga gawang utama musim lalu, Michael Zetterer.

Menurut laporan tersebut, kiper asal Brasil itu di bawah pelatih baru Adi Hütter mampu membangun sedikit keunggulan atas pesaingnya dari Jerman selama pramusim, tetapi persaingan untuk status nomor satu di Eintracht Frankfurt disebut masih belum diputuskan sepenuhnya.

Karena itulah juga, menurut informasi Bild, Zetterer belum berencana meninggalkan Frankfurt. Hütter disebut telah menjanjikan persaingan yang adil dan peluang yang sama kepada pemain berusia 31 tahun itu, sehingga masih ada harapan untuk kembali naik ke barisan terdepan jika Santos mengalami cedera atau tampil terlalu lemah.

Siapa yang akan memenangkan persaingan di bawah mistar Eintracht Frankfurt?

Pada musim lalu, Zetterer awalnya didatangkan ke Eintracht sebagai pelapis yang direncanakan untuk Santos, tetapi ia dengan cepat terbukti sebagai opsi yang lebih aman dan lebih dapat diandalkan di bawah mistar, sehingga pelatih saat itu, Dino Toppmöller, mencadangkan pemain Brasil tersebut dan mengangkat kiper Jerman itu menjadi nomor satu.

Saat Santos kembali lebih diprioritaskan seiring penunjukan Albert Riera, Zetterer pun awalnya harus kembali ke bangku cadangan. Namun, Santos mengalami cedera yang lebih serius pada lututnya di musim semi, sehingga SGE untuk satu kali lagi harus mempercayai Zetterer. Hingga akhir musim, pemain 31 tahun itu pada akhirnya menjaga gawang Frankfurt.



